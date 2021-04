La prima stagione si era conclusa tirando la volata a Ginny & Georgia 2, ma come sempre ci sono voluti un paio di mesi perché il rinnovo si concretizzasse: ora è il cast a confermare che la dramedy di Netflix su una madre trentenne e la figlia adolescente tornerà con nuovi episodi.

Lo streamer ha affidato ai volti della serie l’annuncio del rinnovo di Ginny & Georgia 2, che arriva dopo risultati incredibili per questa serie modesta e senza troppe pretese: oltre 54 milioni di visualizzazioni (calcolate come sempre da Netflix per singole connessioni e non per la visione integrale della serie) nelle prime 4 settimane dal debutto hanno reso il rinnovo una pratica scontata.

Il finale della prima stagione si prestava perfettamente ad aprire nuove trame per Ginny & Georgia 2, con la fuga della protagonista Ginny e del fratellino Austin dall’ingombrante (e forse assassina seriale?) madre Georgia, al culmine di un periodo di feste tra liceali, campagne elettorali, fidanzamenti, prime volte e conflitti familiari costanti.

A contribuire alla popolarità di questa serie e dunque alla conferma di Ginny & Georgia 2, oltre alla fama di essere la nuova Gilmore Girls, c’è stata anche un’aspra polemica nata in rete per una battuta sessista su Taylot Swift contenuta nella sceneggiatura, con tanto di reazione da parte della popstar e replica dell’attrice che l’aveva pronunciata.

Il cast di Ginny & Georgia 2 sarà lo stesso della prima stagione: torneranno Brianne Howey nel ruolo della madre single Georgia Miller e Antonia Gentry come l’adolescente birazziale Ginny, mentre il piccolo Diesel La Torraca sarà ancora il suo fratellino Austin. Confermati inoltre Jennifer Robertson nel ruolo della vicina di casa Ellen, Felix Mallard nel ruolo della cotta di Ginny Marcus, Sara Waisglass nei panni dell’esuberante Maxine, Scott Porter nel ruolo del sindaco Paul Randolph, Raymond Ablack come il barista Joe.

Ecco il video con cui il cast di Ginny & Georgia 2 annuncia entusiasta l’arrivo di una nuova stagione, promettendo che sarà più “strana” e sorprendente della prima (qui la nostra recensione).