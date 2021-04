Ticket To Ride dei Beatles è probabilmente uno degli esempi più alti del beat. Nel 1965 John Lennon e Paul McCartney sono abituati a lavorare a 4 mani su ogni pezzo. Le loro sessioni sono brainstorming che durano delle ore, con quei due ragazzi che spendono le loro giornate tra appunti, accordi, fumo di sigaretta e quell’ibrido del rock alternativo che ancora oggi fa scuola.

Il 19 aprile 1965 Ticket To Ride dei Beatles vede la luce negli Stati Uniti. Dietro quel 45 giri con Yes It Is nel lato B c’è un lavoro diverso rispetto ai canoni finora adottati dai Fab Four. John e Paul hanno lavorato insieme soltanto parzialmente. Paul, addirittura, ha firmato il riff di batteria – uno dei più belli eseguiti da Ringo Starr – e ha inventato il riff di chitarra che accompagna l’intero arrangiamento.

Questa volta, però, i Beatles non hanno suonato tutto dal vivo. Agli Abbey Road Studios è stata registrata prima la parte ritmica, poi tutto il resto. Sul titolo ci sono varie spiegazioni. Da una parte si pensa che Ticket To Ride sia in realtà Ticket To Ryde, dove Ryde è una località vicino all’isola di Wight presso la quale John e Paul si sono recati facendo autostop.

Help! (Remastered) Spedizioni in imballaggi apertura facile autorizzati

Dall’altra si sostiene che John Lennon voglia riferirsi all’autorizzazione necessaria alle prostitute di Amburgo per esercitare. Ancora, infine, Ticket To Ride dei Beatles potrebbe essere un riferimento a If I Got My Ticket, Can I Ride, una canzone spiritual interpretata da Little Richard. Vuoi per l’alone di mistero, vuoi per il groove della batteria sincopata, vuoi per il riff John Lennon considera questa canzone un proto-metal e ancora una volta – come quell’affermazione su Gesù – divide il pubblico.

Un pubblico che si unifica, tuttavia, proprio con Ticket To Ride dei Beatles: i Fab Four sono nel pieno del successo e donano una nuova perla sonora alla storia della musica.