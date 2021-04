Dovremmo andare incontro ad una vera e propria rivoluzione, nei prossimi mesi, attraverso il Samsung Galaxy S22. Nello specifico, si parla moltissimo delle novità apportate dal produttore coreano per quanto concerne la fotocamera dei suoi top di gamma, considerando il fatto pare essere questo l’elemento sul quale intenda concentrarsi il produttore coreano. Completando il discorso che abbiamo introdotto la scorsa settimana, cerchiamo di capire in quale direzione stiamo andando in questi giorni.

Prime anticipazioni sulla fotocamera del Samsung Galaxy S22

Secondo le indiscrezioni riportate oggi 19 aprile da SamMobile, il top di gamma di prossima generazione potrebbe non includere un sensore 3D ToF (Time of Flight). In cosa consiste questa rinuncia? Secondo quanto raccolto oggi, la principale specifica consiste nell’utilizzo di una luce a infrarossi per creare mappe di profondità tridimensionali accurate degli oggetti. In questo modo, fosse stato confermato anche per il Samsung Galaxy S22, avrebbe aiuta la fotocamera a mettere a fuoco e ad individuare le immagini in condizioni di scarsa illuminazione.

La mancanza di un sensore di profondità 3D, tuttavia, avrebbe indotto l’azienda a decidere di non utilizzarlo anche nel Samsung Galaxy S22. Non è un caso che da un po’ di tempo a questa parte si dice che il suo utilizzo sia basso tra i consumatori in questo momento. A tal proposito, non si esclude la possibilità di ripristinare la funzionalità quando sul mercato ci saranno app, giochi ed esperienze AR idonee per sfruttarne il potenziale. Insomma, un passo indietro frutto di un lungo ragionamento da parte del colosso asiatico.

Nel frattempo, con il Samsung Galaxy S22 si parla di sensore della fotocamera più grande, mentre la collaborazione con il partner giapponese che si occupa di fotocamere, ovvero Olympus, dovrebbe assicurare un miglioramento generale per la qualità delle immagini. Staremo a vedere nelle prossime settimane.