Ci stiamo avvicinando rapidamente ad un evento organizzato da Apple che, tra le altre cose, potrebbe segnare anche l’uscita dell’aggiornamento iOS 14.5. Una data ufficiale per il rollout ancora non esiste, come del resto vi abbiamo anticipato nei giorni scorsi anticipandovi che non si possa dare nulla per scontato sotto questo punto di vista. Tuttavia, l’appuntamento di domani 20 aprile capita proprio nella fase finale di questo percorso e qualcuno ritiene che sia il momento giusto per il pacchetto software.

Come anticipare l’aggiornamento iOS 14.5 in caso di uscita domani 20 aprile

Ci sono alcune istruzioni di base per prepararsi al meglio all’uscita dell’aggiornamento iOS 14.5. Al di là delle solite linee guida, come la necessità di appoggiarsi ad una linea WiFi stabile per non consumare troppi giga legati alla propria tariffa mobile, oltre al fatto di farvi trovare con una carica della batteria superiore al 50%, attraverso semplici operazioni potrete evitare situazioni spiacevoli. Andiamo dunque ad analizzare, a prescindere dal fatto che la distribuzione del firmware avvenga o meno nella giornata di domani.

Detto questo, consiglio come avvenuto qualche anno fa di procedere con la rimozione di app per voi inutili ed inutilizzate. Liberando la memoria e rendendo più fluido il vostro iPhone, anche perché avere 2 o 3 GB liberi in più potrebbe aiutarvi non poco in un momento storico del genere. Ancora, cercate di effettuare un backup dei vostri dati, evitando di andare incontro ad imprevisti e spiacevoli sorprese una volta concluso il processo di download del pacchetto software.

Infine, credo che possa tornarvi utile l’aggiornamento delle app che avete scaricato in questi anni prima di installare l’upgrade, scongiurando il pericolo di eventuali conflitti con iOS 14.5. Insomma, istruzioni alla portata di tutti, in modo da prepararsi al meglio ad un upgrade come quello di cui si parla da settimane tra gli utenti Apple.