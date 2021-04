La Marvel aggiunge un tocco di regalità a uno dei suoi prossimi progetti. Stando a diversi media americani, Olivia Colman sarebbe in trattative per un ruolo nella serie Secret Invasion, che potrebbe vederla condividere la scena con Samuel L. Jackson.

Il progetto vede il ritorno di Nick Fury alle prese con una setta di Skrull che si sono infiltrati tra gli esseri umani. Al suo fianco ci sarà anche Ben Mendelsohn, già visto in Captain Marvel, nei panni dello Skrull mutaforma di nome Talos. Ben-Adir, invece, interpreterà il villain, ma la sua presenza non è stata ancora ufficializzata dalla Casa delle Idee. La serie è basata sull’omonimo fumetto Marvel pubblicato nel 2008. Ulteriori dettagli sulla trama sono sconosciuti, così come il potenziale ruolo di Olivia Colman all’interno della serie tv.

Vincitrice di un Oscar per il film La Favorita, la Colman ha un ampio curriculum televisivo alle spalle. Tra i suoi lavori ricordiamo certamente la terza e quarta stagione di The Crown (dove ha vinto un Golden Globe per aver interpretato la regina Elisabetta II), ma anche Fleabag, Broadchurch e The Night Manager. Quest’anno è stata nominata per la seconda volta all’Oscar nella categoria miglior attrice non protagonista per il suo ruolo in The Father.

Probabilmente sapremo qualcosa di più sull’ingaggio di Olivia Colman solo nelle prossime settimane, se non addirittura mesi, quando la produzione di Secret Invasion partirà ufficialmente. In ogni caso, la serie sarà pubblicata sulla piattaforma Disney+. La Marvel non è nuova ad introdurre attori Premio Oscar nel suo franchise; ricordiamo Cate Blanchett nel film Thor: Ragnarok e Robert Redford per Captain America: The Winter Soldier.

I Marvel Studios continuano ad espandere il suo universo in tv. Tutto è iniziato con la miniserie WandaVision e sta proseguendo con The Falcon and The Winter Soldier; la prossima serie che vedremo è Loki, attesa a giugno.