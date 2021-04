Nel 2021 verrà presentato il Samsung Galaxy Z Fold 3, probabilmente insieme al Galaxy Z Flip 3. Il colosso di Seul ha dimostrato di essere molto più avanti di altri marchi nel segmento degli smartphone pieghevoli. L’azienda ha già lanciato due generazioni di dispositivi del genere, ed è in procinto di lanciarne altri due entro la fine dell’anno.

Come riportato da ‘SamMobile‘, un nuovo rapporto suggerisce che i device potrebbero presentare un design molto più ‘strong’, grazie all’ultima tecnologia messa a punto dal produttore asiatico. Il gigante sudcoreano ha recentemente depositato un marchio che menziona ‘Armor Frame‘, un tipo di frame speciale progettato per gli smartphone. Il brand è stato depositato il 13 aprile in Europa, Corea del Sud e Stati Uniti, e dovrebbe rivolgersi proprio ai Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3. I Samsung Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip utilizzano telai in alluminio, che rendono i telefoni pesanti, ma non resistenti come l’acciaio. Per il suo prossimo set di dispositivi pieghevoli, l’azienda asiatica potrebbe passare al carbonio o al titanio per aumentare la resistenza del telaio ricucendo al tempo stesso il suo peso.

I documenti del marchio non rivelano quale materiale viene utilizzato per realizzare l’Armor Frame, ma si ipotizza che possa avere una certificazione di livello militare per la protezione da urti e cadute. Stando a precedenti rapporti, i Samsung Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 potrebbero presentare una qualche forma di resistenza alla polvere e all’acqua, qualcosa che manca ai rispettivi predecessori. Una classificazione IP offrirà sicuramente tranquillità a coloro che spendono una certa cifra per possedere un telefono pieghevole. Il colosso di Seul dovrebbe anche utilizzare un Ultra Thin Glass (UTG) più resistente sul Samsung Galaxy Z Fold 3, così che possa resistere all’uso della SPen, sebbene il dispositivo non avrà un comparto dedicato per riporla.