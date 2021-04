Gillian Anderson e David Duchovny si sono ritrovati al di là dell’ormai archiviato set di X-Files, un incontro testimoniato da due tenere foto in cui appaiono insieme in compagnia di una guest star d’eccezione, la cagnolina dell’attrice Stella.

I due hanno marcato un pezzo di storia della tv: Gillian Anderson e David Duchovny hanno interpretato rispettivamente i ruoli degli agenti speciali dell’FBI Dana Scully e Fox Mulder nell’amata serie sci-fi X-Files, che ha debuttato nel 1993 su Fox ed è andata in onda per nove stagioni fino al 2002. Ma questa reunion non è certo la prima dalla fine della serie originale, anzi, arriva dopo quelle recenti per gli spin-off della serie.

Dopo due lungometraggi nel 1998 e nel 2008, Gillian Anderson e David Duchovny hanno accettato di rivestire gli stessi ruoli in un revival di due stagioni, trasmesso su Fox dal 2016 al 2018. E a distanza di anni dalla serie madre come dal suo revival, l’amicizia tra i due è rimasta intatta, come mostrano i due scatti di Gillian Anderson e David Duchovny mentre giocano con la cagnolina dell’attrice: “Stella si è fatta un nuovo amico“, ha commentato su Instagram l’interprete di Margaret Thatcher in The Crown, condividendo la reunion col suo pubblico e scatenando un prevedibile quanto desiderato effetto nostalgia.

Il legame tra Gillian Anderson e David Duchovny ha resistito anche all’infelice conclusione dell’esperienza del revival di X-Files. Anderson ha confermato nel 2018 di aver definitivamente abbandonato il personaggio di Dana Scully, dopo che l’ultima stagione lo aveva archiviato senza il dovuto riguardo: “È ora che io riattacchi il cappello di Scully. È semplicemente così. Ho già dato e questa è la fine“, aveva dichiarato l’attrice, scontenta tra l’altro del fatto che il team di sceneggiatori fosse tutto maschile.

L’affetto tra colleghi però è rimasto a prescindere dall’amara conclusione della saga tv e Gillian Anderson e David Duchovny ci tengono a farlo sapere.