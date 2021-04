Dopo l’autobiografia è tempo di parlare anche della serie TV di Dave Grohl. L’ex batterista dei Nirvana e frontman dei Foo Fighters ha raccolto le pagine del libro From Cradle To Stage pubblicato da sua madre Virginia Hanlon Grohl nel 2017 e ne ha ricavato una serie in prossima uscita.

From Cradle To Stage

Nel libro di Virginia Hanlon Grohl viene raccontata l’esperienza di una madre che vede il figlio crescere e diventare una rockstar. Insieme alla sua testimonianza From Cradle To Stage raccoglie anche quelle delle madri di Michael Stipe dei REM, di Amy Winehouse, delle sorelle Haim, di Dr Dre, di Adam Levine e di Mike D dei Beastie Boys.

Il libro è un vero e proprio viaggio nel mondo delle madri del rock, una prospettiva intima sulla vita degli artisti più amati della scena internazionale. Nel libro Virginia ha chiesto alle madri se dalle prime note eseguite con la voce, con la chitarra, con i tamburi o con il pianoforte avessero intuito che la loro creatura sarebbe salita un giorno sul palco.

Ancora, Virginia ha chiesto se si fossero sentite mai impaurite dalle prime esperienze nella carriera discografia. Non manca il tema delle droghe e degli eccessi, con riferimenti più che noti a noi ex bambini come: “Gli ricordi ancora di mettere in valigia un cappotto caldo quando parte per il tour?”. L’introduzione del libro, inevitabilmente, è curata da Dave Grohl.

La serie TV di Dave Grohl

La serie TV di Dave Grohl From Cradle To Stage – letteralmente “Dalla Culla Al Palco” – sarà disponibile dal 6 maggio 2021 su Paramount + e sarà suddivisa in 6 episodi nei quali saranno presenti le madri di Tom Morello, Pharrell Williams e tante altre insieme ai loro figli eccellenti:

6 maggio: Dan Reynolds (degli Imagine Dragons) e Christene Reynolds

13 maggio: Pharrell e la dottoressa Carolyn Williams

20 maggio: Miranda e Bev Lambert

27 maggio: Brandi e Teresa Carlile

3 giugno: Tom Morello (dei Rage Against the Machine) e Mary Morello

10 giugno: Geddy Lee (dei Rush) e Mary Weinrib

Di seguito il trailer di From Cradle To Stage, la serie TV di Dave Grohl prodotta da Live Nation Productions.