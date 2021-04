Il tour di Tiziano Ferro è cancellato. L’artista avrebbe dovuto esibirsi negli stadi per la presentazione dell’ultimo album di inediti, Accetto Miracoli, ma la tournée viene ufficialmente cancellata oggi. Non verrà posticipata alla prossima estate ma viene integralmente cancellata.

Questo non significa che Tiziano Ferro non torni presto a suonare sui palchi degli stadi italiani: lo farà nel 2023, e si sta già lavorando agli appuntamenti della prossima tournée. Quella già annunciata, però, viene completamente cancellata.

I fan potranno adesso decidere di chiedere il rimborso dei biglietti acquistati per lo scorso tour oppure conservarli per accedere ai concerti in fase di programmazione, che si svolgeranno nell’estate del 2023 negli stessi stadi in cui Tiziano Ferro avrebbe dovuto esibirsi quest’anno.

A causa del perdurare della situazione di emergenza, i concerti in programma negli stadi quest’anno non si terranno. Quasi tutti i tour sono rimandati all’estate del 2022 ma Tiziano Ferro si dimostra ancora una volta lungimirante e cancella integralmente i concerti, probabilmente in attesa di un nuovo disco.

Accetto Miracoli, infatti, è ormai stato rilasciato nel 2019 e risulterebbe forse già datato. Lo slittamento dei concerti al 2023 e non al 2022, come invece avremmo immaginato tutti, lascia ipotizzare che tra la cancellazione di questo tour e la programmazione dell’altro possa esserci proprio un nuovo disco di inediti da rilasciare, ipoteticamente, il prossimo anno.

“Avremmo sperato in un’estate diversa.

Avrei voluto festeggiare con voi i miei vent’anni di carriera ma bisogna accettare lo stato delle cose e rendere costruttivo anche questo momento distorto. Le mie energie da adesso andranno tutte verso @scenaunita per aiutare i lavoratori dello spettacolo che rimarranno senza impiego per il secondo anno consecutivo.

Grazie per la pazienza, la comprensione e la vicinanza.

Ci vediamo qui!!!”

Al via il rimborso dei biglietti

Intanto l’attuale tour di Tiziano Ferro è cancellato. I fan in possesso dei biglietti per i concerti negli stadi in programma nel 2020, e poi rimandati al 2021, potranno chiedere il rimborso integrale dei titoli d’ingresso acquistati.

Il rimborso andrà chiesto attraverso il sistema di biglietteria presso il quale sono stati acquistati i biglietti (TicketOne, TicketMaster o VivaTicket) entro e non oltre il 20 luglio 2021. Per le richieste di rimborso bisognerà seguire le modalità riportare sui rispettivi siti, in base al canale di acquisto utilizzato.