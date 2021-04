Il secondo film di Downton Abbey arriverà nelle sale inglesi a ridosso di Natale 2021, il prossimo 22 dicembre, due anni dopo il primo adattamento cinematografico della saga di Julian Fellowes. Il creatore dell’amatissimo period drama è tornato a scrivere una nuova storia per i Crawley e i loro servitori, che sarà un regalo di Natale per il pubblico orfano della serie, terminata con la sesta stagione nel 2015.

Il secondo film di Downton Abbey sarà un sequel della pellicola spin-off della pluripremiata serie di ITV: le riprese di questo nuovo capitolo sono iniziate la scorsa settimana, con tutti i membri chiave del cast – inclusi Hugh Bonneville e Maggie Smith – insieme a volti nuovi tra cui Hugh Dancy, Laura Haddock e Dominic West (l’interprete del principe Carlo nelle prossime stagioni di The Crown).

I dettagli sulla trama del secondo film di Downton Abbey sono ancora ignoti, ambientazione compresa. Se la serie tv si è conclusa con una stagione ambientata durante lo sciopero generale del 1926, il film è stato ambientato un anno e mezzo dopo quegli eventi, durante una visita della famiglia reale inglese alla tenuta dello Yorkshire di Lord e Lady Grantham. Proprio la trama del film, un po’ superficiale e senza grossi colpi di scena, aveva deluso la critica e il pubblico, nonostante l’incontestabile successo al box office tanto nel Regno Unito quanto negli Stati Uniti (194 milioni di dollari incassati in tutto il mondo).

Di sicuro nel cast del secondo film di Downton Abbey tornerà il cast al gran completo, compresa Maggie Smith (86 anni) nei panni della contessa vedova a cui, secondo la trama del primo film, non restava molto da vivere.

Per ora le uniche certezze sul secondo film di Downton Abbey, ufficializzate dalla casa di produzione Focus Features con una scintillante locandina, riguardano la conferma del cast arricchito dalle tre citate new entry e l’uscita prevista per Natale, ma a riprese in corso non mancheranno rivelazioni e spoiler dal set.

We're thrilled to announce that Julian Fellowes and the entire Downton cast are back for #DowntonAbbey2, with Hugh Dancy, Laura Haddock, Nathalie Baye and Dominic West joining!



See the film in theaters this Christmas. pic.twitter.com/OHopFgzqiM