Il nuovo album di Lorenzo Fragola potrebbe arrivare molto presto. L’artista riprende a parlare di musica sui social e condivide con i fan la voglia di tornare con nuove canzoni, probabilmente già con un singolo nell’estate 2021.

Nelle scorse settimane, infatti, è stato a Milano – in studio di registrazione – e i prossimi passi in vista di un nuovo lavoro di inediti potrebbe portare al rilascio di un singolo estivo, per aprire la strada ad un nuovo disco.

Sono trascorsi 3 anni dal suo ultimo progetto discografico di inediti. Bengala usciva il 27 aprile 2018 con Sony Music, terzo album in studio di Lorenzo Fragola dopo 1995 e Zero Gravity.

“Sono passati tre anni dall’ultimo album. Avevo detto che avrei fatto il nuovo solo se ne avessi sentito davvero bisogno. Adesso ascolto le cose nuove e sento che meritano una vita fuori dalle mie demo. Non so ancora quando. Ma so che usciranno cose a breve. Ai tanti che aspettano, grazie per la pazienza. Vi voglio molto bene”, scrive Lorenzo Fragola sui social. Nel suo hard disk già molte canzoni che aspettano solo di essere ultimate per vedere la luce e la prima potrebbe essere il singolo estivo, da rilasciare nell’immediato futuro.

Non fa accenno a date nel parlare dei suoi prossimi progetti ma ringrazia i tanti fan che lo aspettano per la pazienza con la quale giorno dopo giorno continuano ad attendere la sua nuova musica.

La scorsa estate, Lorenzo Fragola era apparso in radio con Club Paradiso, il singolo rilasciato dal collettivo siciliano composto da Club Paradiso composto da Trebar, Ross Wave, Giuliano Fragola e Lorenzo Fragola. A proposito di quel progetto, Lorenzo aveva dichiarato: “Tutto è nato dai quattro amici che hanno condiviso questo pezzo di Sicilia, in questo periodo…sospeso”.