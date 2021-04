Doc Nelle tue Mani 2 passa di nuovo in secondo piano perché al momento Luca Argentero ha altri impegni. Nei mesi scorsi si era pensato che il suo impegno fosse una nuova serie di Rai1 con Matilde Gioli, ma adesso sappiamo che sarà il protagonista della fiction ispirata al film Le Fate Ignoranti. Le riprese hanno preso il via proprio in questi giorni e dopo aver visto la foto dell’attore al tavolo di lettura del copione insieme a Ferzan Ozpetek e gli altri attori del cast, oggi è stato pubblicato il primo scatto sul set nei panni del protagonista.

Questo significa che i fan in attesa di Doc Nelle tue Mani 2 dovranno attendere un bel po’ per sapere come proseguirà il medical drama di Rai1. In un primo momento le riprese erano previste proprio per questa primavera ma poi tutto è slittato proprio per via degli impegni di Luca Argentero in primis. Le riprese de Le Fate Ignoranti, il romantic drama tratto dall’omonimo film campione d’incassi e fenomeno culturale, sarà disponibile prossimamente su Star all’interno di Disney+.

La serie Le Fate Ignoranti (titolo internazionale The Ignorant Angels) è composta da otto episodi, è scritta da Ferzan Ozpetek, Gianni Romoli, Carlotta Corradi e Massimo Bacchini e prodotta da R&C Produzioni. Quattro degli otto episodi saranno diretti da Gianluca Mazzella, collaboratore di Ozpetek da oltre venti anni. Al momento sembra che le riprese andranno avanti per tutta la primavera e quindi, a questo punto, quelle di Doc Nelle tue Mani 2 potrebbe andare in scena in estate o, addirittura in autunno, e questo slitterà la messa in onda al prossimo inverno, nel 2022?

La serie vede tra i protagonisti Cristiana Capotondi (Antonia) ed Eduardo Scarpetta (Michele), insieme a Luca Argentero (Massimo), Carla Signoris (Veronica), Serra Yilmaz (Serra), Burak Deniz (Asaf), Paola Minaccioni (Luisella), Ambra Angiolini (Annamaria), Anna Ferzetti (Roberta), Edoardo Purgatori (Riccardo) e Filippo Scicchitano (Luciano). Il cast include anche Lilith Primavera (Mara), Edoardo Siravo (Valter), Samuel Garofalo (Sandro), Maria Teresa Baluyot (Nora), oltre a Patrizia Loreti, Giulia Greco e Mimma Lovoi nel ruolo delle Tre Marie.