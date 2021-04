Dal weekend appena trascorso non sono affatto risolti i problemi ricarica Iliad per 3D secure al momento del tentativo di accredito online (dall’area personale) di una certa somma sul proprio numero di telefono. Dopo aver fornito una pronta analisi della situazione sulle nostre pagine, va segnalato che l’anomalia non è stata risolta ma c’è anche un modo per superarla.

Problemi ricarica Iliad per tutto il circuito Mastercard

Inizialmente i problemi con l’operazione di ricarica sembravano essere legati solo alla PostePay e altre carte del circuito Poste. Al contrario, sono interessate tutte le soluzioni di credito e debito del circuito Mastercard. Chi tenta l’operazione per rinnovare il proprio piano telefonico online visualizza il seguente errore:

Le informazioni inserite non sono valide o la tua carta di pagamento non supporta il “3D secure”. Ti preghiamo di contattare la tua banca per ulteriori informazioni.

I problemi ricarica Iliad sono decisamente individuabili dunque in un errore di natura tecnica nella transazione, al quale proprio l’operatore mobile starebbe lavorando, tuttavia non così celermente visto che l’operazione è completamente inibita.

Soluzione ricarica di un altro numero

Per tutti coloro che stanno riscontrando problemi ricarica Iliad, le strade percorribili sono almeno un paio. La più scomoda e tradizionale prevede che ci si rechi presso una comune ricevitoria, un’edicola o anche una Simbox per effettuare proprio l’operazione di accredito manuale, magari fondamentale per il rinnovo dell’offerta. Per chi proprio non riesce a recarsi fisicamente in uno dei luoghi già indicati, si potrebbe procedere ancora online, ma con le dovute precisazioni.

Dalla proprio area personale, intanto, si dovrebbe provare ad effettuare la ricarica con carta di circuito diverso da quello Mastercard, magari attingendo ad altre soluzioni in proprio possesso o a quelle di parenti e conoscenti stretti. In alternativa, proprio ad un amico e contatto fidato, si potrebbe chiedere di effettuare l’accredito a nostro nome, non entrando nella nostra area personale ma piuttosto effettuando la proceduta da questo indirizzo. Bisognerà semplicemente inserire l’importo e poi anche il numero al quale si vuole abbinare la somma. Almeno per il momento, la transazione, dovrà avvenire sempre con carte di circuito diverso da quello Mastercard.