Oggi 19 aprile, su Amazon, potrete trovare diverse offerte dedicate ai wearable, in modo particolare al nuovo Huawei Watch GT 2 Pro, in super sconto al prezzo di soli 209,90 euro (anziché 299,90 di listino), sia nella colorazione Night Black sia in quella Nebula Grey. L’elegantissimo modello in questione si differenzia dal suo predecessore soprattutto per il suo design leggero e allo stesso tempo solido, la scocca in titanio si presenta davvero bella e resistente all’usura, oltre ad essere dotata di un vetro protettivo frontale in vetro zaffiro. La cassa posteriore, invece, è in ceramica lucida e molto confortevole. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco le principali caratteristiche del top di gamma della casa cinese.

Il Huawei Watch GT 2 Pro sfoggia un eccellente display AMOLED HD circolare da 1,39 pollici (con una risoluzione di 454 × 454 pixel). Nella parte posteriore del dispositivo sono presenti diversi sensori in grado di monitorare il battito cardiaco (grazie alla tecnologia Huawei TruSeen 4.0) e la misurazione intelligente dei livelli di ossigenazione nel sangue (SpO2). Con Huawei TruSleep 2.0, l’indossabile del colosso di Shenzhen è capace di tenere traccia e diagnosticare scientificamente 6 tipi comuni di problematiche relative al sonno. Con Huawei TruRelax, il device garantisce un monitoraggio dello stress per l’intero arco della giornata prendendosi cura della vostra salute 24 ore su 24.

Il Huawei Watch GT 2 Pro riesce a fornire dati completi relativamente alla pista, alla distanza, alla velocità media ed lalla pendenza per sci di fondo, sci e snowboard. L’inedita modalità Golf Driving Range può analizzare la postura, così da fornire dati per migliorare velocità e frequenza di oscillazione. Lo smartwatch monitora più di 100 modalità di allenamento, di cui 17 professionali e 85 personalizzate. Grazie al supporto di GPS e GLONASS potrete registrare il vostro percorso con la funzione Route Back, in modo da avere sempre una posizione più precisa. La batteria ha una durata fino a 2 settimane, e garantisce fino a 10 ore di utilizzo con soli 5 minuti di ricarica rapida wireless. Insomma, non fatevi scappare questa occasione: l’indossabile è in super offerta su Amazon al costo di 209,90 euro. Entrambe le colorazioni (sopra citate) sono vendute e spedite dall’e-commerce. La consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi per gli utenti abbonati al servizio Prime.