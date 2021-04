Aiello arrestato per traffico di droga. Scoppia la bomba sui social e sul web ma tutto quello che è successo potrebbe essere un inganno o, meglio, uno scherzo in cui lo zampino è ancora quello de Le Iene. Il programma di Italia1 sta continuando a mietere successi e vittime e sembra proprio che l’ultima, in ordine di arrivo, è proprio il cantautore calabrese reduce dal successo di Sanremo 2021 e in vitta alle classifiche con la sua Ora.

La presunta notizia dell’arresto di Aiello per “traffico internazionale di droga” ha sconvolto tutti in un attimo ma se in molti hanno capito subito che c’era qualcosa di strano sotto, altri ancora hanno subito gridato allo scandalo pronti a cadere anche in stupiti e ormai superati clichè per via delle origini dell’artista. Secondo quanto riporta Fanpage.it, che riporta fonti vicine all’artista, sembra che la notizia di Aiello arrestato non solo non sia vera ma che sia frutto di uno scherzo della squadra di Davide Parenti.

Al momento Aiello non ha commentato né la notizia dell’arresto e nemmeno quella dello scherzo de Le Iene anche se, molto probabilmente, vedremo tutto domani sera quando lo show andrà in onda. Fatto sta che per un attimo il cantante calabrese è diventato un fantomatico narcotrafficante internazionale che sarebbe finito in manette a Milano colto in flagrante dai carabinieri con buona pace del popolo dei social che ha fatto schizzare in pochi minuti il suo nome nella prima posizione in trend topic allarmando così la stampa di settore e i fan che si sono subito mobilitati per scoprire qualcosa di più.

L’unica cosa che sappiamo quindi è che Aiello è ancora libero e che forse lo scherzo lo ha tenuto impegnato questo pomeriggio e lo stesso potrebbe fare con i fan già nella puntata di domani del programma di Italia1.