The Rookie 3 e Bull 5 tornano in onda in coppia su Rai2 con le rispettive nuove stagioni. Entrambe le serie crime, come molte altri programmi televisivi, sono state duramente colpite dalla pandemia e perciò hanno dovuto ridurre il numero di episodi ma non solo.

Se la terza stagione di The Rookie, come serie poliziesca, racconterà la brutalità della polizia nei confronti degli afroamericani, la quinta di Bull sarà influenzata dal Covid: il team di Jason sarà infatti alle prese con le conseguenze della pandemia e come ciò colpirà il loro lavoro.

Ecco le anticipazioni sugli episodi in onda stasera, domenica 18 aprile.

Si parte con l’episodio 3×01 di The Rookie dal titolo Conseguenze, di cui vi riportiamo la sinossi: Verso la fine del suo addestramento, Nolan affronta la sua più grande sfida come agente di polizia quando deve fare i conti con le scelte che ha fatto alla ricerca della verità.

Nel cast di The Rookie 3, Nathan Fillion nei panni di John Nolan; Alyssa Diaz è Angela Lopez; Richard T. Jones è Wade Grey; Titus Makin è Jackson West; Mercedes Mason è Zoe Andersen; Melissa O’Neil interpreta Lucy Chen; Eric Winter è Tim Bradford; e Mekia Cox nella parte di Nyla Harper.

A seguire, l’episodio 5×01 di Bull intitolato Effetto corona. Bull e il team della TAC lottano per adattarsi a un sistema giudiziario virtuale mentre resistono alla chiusura di New York City a causa del Coronavirus.

Nel cast di Bull 5, Michael Weatherly nel ruolo del Dottor Jason Bull; Freddy Rodríguez è Benny Colón; Geneva Carr è Marissa Morgan; Christopher Jackson è Chunk Palmer; Jaime Lee Kirchner è Danny James; MacKenzie Meehan interpreta Taylor Rentzel; e Yara Martinez nella parte di Isabella “Izzy” Colón.

The Rookie 3 e Bull 5 tornano in onda domenica 25 aprile con due nuovi episodi. Nel primo, Nolan e Harper vengono assegnati a un centro di vigilanza di quartiere nel tentativo di ricostruire la reputazione della stazione di polizia. Nel secondo, il team TAC sperimenta un conflitto di interessi in tribunale quando Benny rappresenta il querelante e Chunk l’imputato nella stessa causa civile, in cui una madre fa causa a un giovane artista che ritiene responsabile della morte di sua figlia.

L’appuntamento con The Rookie 3 e Bull 5 è a partire dalle 21:05 su Rai2.