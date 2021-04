Probabilmente a giugno conosceremo i Huawei P50, di cui ultimamente è stato detto potrebbero essere lanciati in edizione limitata per via delle difficoltà di approvviginamento delle componenti interne dovute al ban USA (cosa tutt’altro che confermata, ancora tutta da vedere). Nel frattempo, il produttore cinese starebbe pensando anche alla serie dei Huawei Mate 50, di cui sono emersi nuovi render da parte del concept creator @HoiINDI.

Come riportato da ‘Huawei Central‘, il protagonista è il Huawei Mate 50 Pro+, che si distinguerebbe per un comparto fotografico posteriore di forma circolare ricco di sensori (con precisione 5 di numero, con zoom periscopico, flash LED e sensore cromatico collocati in alto). I bordi dello schermo sono curvi, ed il pannello forato per il contenimento della fotocamera frontale. In cima troverebbe posto un sensore IR, lungo il versante destro il tasto di accensione di colore rosso ed il bilanciere del volume. Nella parte sottostante alloggiano lo slot per la SIM, la porta USB-C ed un secondo speaker.

Le varianti cromatiche in cui, nell’immaginario del concept creator, verrebbe reso disponibile il Huawei Mate 50 Pro+ sarebbero l’argento, il bianco, l’arancione, il nero ed il verde oliva (che richiamano un po’ i colori dei Huawei Mate 40). Ricordate che i render qui presenti sono ufficiosi, e realizzati in base agli ultimi rumors, che vorrebbero il Huawei Mate 50 Pro+ includere uno schermo LTPO con frequenza di refresh rate a 120Hz, spinto dal processore Kirin 9000 a 5nm ed il sistema operativo HarmonyOS. Non sappiamo quando esattamente sarà presentata la serie dei Huawei Mate 50, di cui comunque dovremmo fare la conoscenza nella parte finale del 2021, come ormai da tradizione per il produttore cinese. Sarete disposti ad investire sulla serie dei Huawei Mate 50? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo.