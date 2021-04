La figlia di Veronica Peparini ad Amici di Maria De Filippi conquista il palco del serale nella puntata in onda sabato 17 aprile.

Olivia ha fatto commuovere davvero tutti, a partire dai componenti della giuria: Stefano De Martino e Stash Fiordispino dei The Kolors hanno mostrato chiari segni di cedimento dopo l’esibizione della bimba.

Olivia è la figlia di Veronica Peparini, docente di danza attuale ad Amici; è nata dall’amore della prof. di ballo per Fabrizio Prolli. Al serale di Amici 2021 è già una star e ha danzato sulle note della canzone L’Anima Vola di Elisa. Ha accompagnato la coreografia di una delle ballerine più apprezzate dell’edizione attualmente in corso: Giulia.

La Peparini, chiaramente, una volta conclusa l’esibizione di Olivia si è commossa: la piccola sta iniziando a seguire le orme di sua mamma e promette bene! Non è stata però l’unica a commuoversi. Anche in giuria è stata una “strage”: Stefano De Martino e Stash si sono emozionati al punto che la conduttrice ha commentato: “Stefano sei devastato”.

De Martino ha ammesso la commozione e si è detto distrutto dalla performance di Olivia. Da padre, è stato un momento che ha sentito in modo particolare e si è immedesimato in Veronica: “Maria, ma come fai tu? Sono distrutto, io se vedessi mio figlio sul palco me ne dovrei andare in ambulanza”.

Se al posto di Olivia ci fosse stato suo figlio, Santiago, avuto dalla showgirl Belen Rodriguez, Stefano si sarebbe sicuramente sciolto in lacrime e avrebbe avuto bisogno di un soccorso immediato, ironizza il ballerino stesso. Quest’anno è chiamato a commentare e ad esprimersi sulle esibizioni dei cantanti e dei ballerini in gara nel serale del talent show dal quale lui stesso è emerso.

Al termine della puntata, a lasciare il talent show è stata Martina. Adesso la finale è ancora più vicina: chi ci arriverà?