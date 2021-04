Occorre fare molta attenzione oggi 18 aprile, in quanto potreste riscontrare anomalie e problemi con il login ad Alice Mail. Situazione che ricorda un po’ quella che abbiamo preso in esame sulle nostre pagine lo scorso mese di dicembre con un pezzo apposito e che, a conti fatti, rischia di rendere difficoltoso l’accesso alla propria area utente. Come stanno realmente le cose? Per fortuna, dispongo ancora di una casella di posta elettronica Alice e poco fa ho effettuato dei test per comprendere cosa stia avvenendo.

Come si manifestano i problemi con il login ad Alice Mail

Provando ad approfondire la questione, emerge effettivamente che i problemi con il login ad Alice Mail rendano la situazione di difficile lettura. In particolare, l’accesso funziona a tratti. Al momento non si hanno ancora comunicazioni ufficiali dello staff per comprendere meglio la situazione, ma posso garantirvi che facendo diversi tentativi riuscirete ad entrare. Questa, almeno, la situazione che si è venuta a configurare fino a questo momento in Italia stamane.

Di sicuro una situazione poco piacevole, in quanto eventuali problemi tecnici con il login ad Alice Mail difficilmente verranno risolti nella giornata di domenica. Tuttavia, l’invito è quello di monitorare lo stato dei fatti e dei lavori, auspicando una celere archiviazione dell’anomalia. Del resto, al contrario di quanto si possa immaginare, parliamo sempre di un servizio ancora oggi molto popolare in Italia. Dettaglio, questo, che certo non potrà lasciare indifferente l’area tecnica di TIM.

Appena avrò ulteriori informazioni sui problemi riscontrati da alcuni utenti con il login ad Alice Mail, aggiornerò immediatamente l’articolo. Per il momento, portate pazienza, in attesa di eventuali interventi che non costringano ad effettuare numerosi tentativi per portare a termine con successo l’accesso alla propria casella di posta elettronica.