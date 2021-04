Manca sempre meno all’arrivo di una funzione come quella dei pagamenti su WhatsApp, almeno stando ai riscontri ottenuti nella giornata di oggi. L’aggiornamento è atteso anche qui in Italia, con alcune anticipazioni che abbiamo voluto portare alla vostra attenzione nei giorni scorsi sul nostro magazine. Manca ancora un po’, ma i feedback di oggi 18 aprile ci dicono che gli sviluppatori stanno lavorando per rendere l’upgrade disponibile con alcuni plus extra. E questo, già al momento del suo esordio in alcuni Paesi.

Cosa aspettarsi dall’aggiornamento extra per i pagamenti su WhatsApp

Nel dettaglio, in queste ore è trapelato in rete un ulteriore aggiornamento concepito per i pagamenti su WhatsApp. Ne ha parlato una fonte come Huawei Central, secondo cui di recente sarebbe stata svelata una nuova versione beta, la 2.21.8.10. Cosa dobbiamo aspettarci una volta disponibile su larga scala? A detta di WABetaInfo, le informazioni menzionate nella schermata della suddetta beta ci confermano che gli utenti avranno modo scaricare dettagli sui loro pagamenti che sono stati effettuati in passato.

Inutile dire che dallo staff stia arrivando un avvertimento importante, considerando il fatto che insieme alla beta, WhatsApp consiglia anche di condividere il rapporto con persone di cui ci si può fidare per davvero, in quanto il report in questione conterrà informazioni sensibili a proposito dell’utilizzo dei pagamenti su WhatsApp. Dunque, come sempre maneggiate con cautela, sperando che l’aggiornamento definitivo metta piede in Italia nel più breve tempo possibile.

Appena ci saranno ulteriori novità per il nostro Paese a proposito dei pagamenti su WhatsApp, le riporteremo con un ulteriore articolo. Cosa vi aspettate dall’aggiornamento in questione? Aiuterà ad utilizzare meglio lo strumento che consentirà transazioni dirette all’interno dell’app? Fateci sapere che ne pensate con un commento qui di seguito, proiettato sui vostri Android ed iPhone.