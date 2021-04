Felicissima Sera spacca. Gli ascolti della prima puntata arrivano più in alto di quanto si sperasse e in casa Mediaset sono tutti contenti. Nonostante le critiche e le polemiche sembra proprio che Pio e Amedeo alla fine siano riusciti a mettere tutti d’accordo dando un contentino agli amanti dei people show di Maria de Filippi (alla quale affidano, tra scherzi e lacrime) un’ora di programma, ma anche a quelli del trash che solitamente sono impegnati con i programmi di Barbara d’Urso.

Un mix perfetto per il pubblico ormai assuefatto di Canale5 che li ha premiati con un ottimo 20% di share e oltre, numeri che Mediaset è riuscito a vedere solo qualche volta e spesso con i reality. E adesso?

Sono Pio e Amedeo i paladini della giustizia e degli ascolti in casa Mediaset e l’esperimento di Felicissima Sera potrebbe trasformarsi nel crocevia di una programmazione ferma al palo (e alla d’Urso) ormai da un po’, ma per la felicità di chi? I ben pensanti hanno bocciato il programma fatto di un’accozzaglia di cose messe insieme solo per rendere il programma trasversale e pronto ad accalappiare il pubblico di Canale5, ma cosa succederà quando non ci sarà l’effetto People Show o Maria de Filippi?

Saranno gli ascolti della seconda puntata di Felicissima Sera a confermare o smentire un successo che non era poi così annunciato. Gli stessi protagonisti sui social hanno ringraziato per i risultati ben superiori a quelli sperati, ma potranno fare lo stesso la prossima settimana? La risposta potrebbe essere affermativa soprattutto alla luce del fatto che anche per Avanti un Altro Pure di Sera gli ascolti sono stati ottimi e, comunque, ben superiori di quelli portati a casa da Live Non è la d’Urso. Sembra davvero che l’epoca della conduttrice in prima serata si stia per concludere o c’è chi lo spera. Fino a quel momento godiamoci questa ventata di positività.