Comprare i Samsung Galaxy S21 da Unieuro conviene davvero, in virtù di una doppia promozione che vi consentirà di mettere le mani sul modello desiderato del top di gamma asiatico ad un prezzo decisamente sotto la media. Si parla di un voucher del valore di 150 euro da applicare subito al cartellino dei Samsung Galaxy S21, in riferimento alle varianti da 256GB (non ci sono distinzioni tra i modelli).

Come vi dicevamo, lo sconto sarà doppio dal momento che, una volta inserito il dispositivo nel carrello, verrà applicato al totale complessivo un ulteriore abbattimento del prezzo, pari al 5%. In questo modo, potrete portarvi a casa il Samsung Galaxy S21 a 740,05 euro (sempre da 256GB, nelle opzioni di colore Phantom Violet, Phantom Pink, Phantom White e Phantom Grey), il Galaxy S21+ (colorazioni Phantom Black, Phantom Violet e Phantom Silver) a 930,05 euro ed il Galaxy S21 Ultra a 1120,05 euro (colorazioni Phantom Black e Phantom Silver).

La serie dei Samsung Galaxy S21 è in commercio da circa un trimestre: i prezzi proposti da Unieuro, come avrete capito anche voi, non sono affatto male, specie per una catena di elettronica tanto rinomata (nel 2021 c’è ancora chi preferisce affidarsi ai negozi fisici, o comunque agli store online dei grandi marchi, piuttosto che comprare sugli e-commerce: una scelta da rispettare, anche se qualcuno potrebbe non condividere). C’è anche chi preferisce comprare sempre e comunque su Amazon, ma quello è un altro discorso, da non apporofondire in questa sede. Riceverete i Samsung Galaxy S21 direttamente a casa da Unieuro, con spedizione gratuita o la possibilità di ritirare il prodotto in negozio, sempre senza costi aggiuntivi, pagando contestualmente al ritiro. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.