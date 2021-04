Ha appena terminato le riprese dello speciale di Friends per HBO Max, ma ha anche girato l’episodio pilota della sua nuova serie: Courteney Cox è la protagonista di Shining Vale, nuovo format di cui STARZ ha appena messo in produzione una stagione completa da 8 episodi.

Insieme a Courteney Cox compaiono nel cast della serie il candidato all’Oscar e il vincitore dell’Emmy Greg Kinnear, il premio Oscar Mira Sorvino, Merrin Dungey, Gus Birney e Dylan Gage. Ha diretto e prodotto il primo episodio Dearbhla Walsh, già regista di The Handmaid’s Tale e Traitors. Creata da Jeff Astrof (Trial & Error, Ground Floor) e Sharon Horgan (Divorce, Catastrophe) questa serie da 30 minuti a episodio è uno dei titoli che STARZ ha messo in cantiere nell’ambito del progetto #TakeTheLead, con cui la rete si impegna a produrre narrazioni che abbiano per protagoniste e per target di pubblico le donne, per colmare il gender gap nella rappresentazione femminile in tv.

La nuova serie di Courteney Cox è una commedia horror su una famiglia disfunzionale che si trasferisce dalla città in un piccolo centro di periferia, in una casa in cui hanno avuto luogo terribili atrocità, dettaglio di cui nessuno sembra accorgersi tranne Pat, che è convinta di essere depressa o posseduta. Patricia “Pat” Phelps (Courteney Cox) è una ex “bambina selvaggia” che è diventata famosa scrivendo un romanzo lady porn, intriso di droga e alcol, sull’empowerment femminile. Dopo 17 anni, Pat è pulita e sobria ma totalmente insoddisfatta della sua vita: ha il blocco dello scrittore e non ha ancora scritto il suo secondo romanzo, non ricorda l’ultima volta che ha fatto sesso con suo marito Terry (Kinnear) e i suoi figli adolescenti sono in quella fase in cui odiano i genitori. Moglie fedele finché ha avuto una relazione bollente con un giovane e passionale tuttofare, ora cerca disperatamente di salvare il loro matrimonio: i due incassano tutti i loro risparmi e trasferiscono la famiglia in una grande, vecchia casa in periferia che ha un suo passato misterioso. Ed è qui che i demoni di Pat Phelps rischiano di diventare reali.

Se Courteney Cox interpreta la protagonista Patricia “Pat” Phelps, Mira Sorvino è il suo alter ego Rosemary, un enigma che la tormenta e che potrebbe essere la sua doppia personalità, la sua musa o un demone che cerca di possederla. Dungey interpreta Kam, storico amico di Pat ed editore di libri, mentre Gus Birney e Dylan Gage interpretano anche i figli adolescenti di Pat e Terry, Gaynor e Jake. STARZ ha diffuso anche la prima foto di scena della serie, con gli interpreti della famiglia Phelps al completo.

Christina Davis, responsabile della programmazione originale di STARZ, ha presentato la nuova serie con Courteney Cox come un “intelligente, agghiacciante e divertente“, la storia di “una famiglia in subbuglio” in cui l’improvvisa scoperta di una dimensione paranormale interviene nella vita della protagonista mentre sta “mettendo in discussione la propria sanità mentale“. Nelle intenzioni di STARZ la serie “esemplifica l’impegno della rete per migliorare la rappresentazione femminile dentro e fuori dallo schermo“. Shining Vale sarà disponibile sulla piattaforma streaming internazionale Starzplay in Europa, oltre che sul canale STARZ in USA e Canada.