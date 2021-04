Continua a calare il prezzo su Amazon della smartband Xiaomi Mi Band 5, braccialetto fitness targato Xiaomi che sta continuando ad avere un grande successo nel campo degli indossabili. L’azienda cinese è riuscita a creare un prodotto di estrema qualità, utile per chi vuole tenere sotto controllo tutti i dati relativi alla propria attività fisica, ma senza chiedere cifre esorbitanti per averlo tra le mani.

Prezzo aggiornato per Xiaomi Mi Band 5 il 18 aprile

Dunque, un ulteriore calo del prezzo, dopo il report di alcuni giorni fa. Dopo ormai mesi dal suo lancio sul mercato ed in attesa di assistere alla presentazione dello Xiaomi Mi Band 6, ecco che è possibile acquistare questo fitness tracker di quinta generazione ad un prezzo davvero conveniente su Amazon. Lo Xiaomi Mi Band 5 è infatti disponibile al costo di 26,99 euro sul celebre sito di e-commerce, con un risparmio del 23% rispetto al prezzo di listino.

Xiaomi Mi Band 5 Global - Braccialetto con cardiofrequenzimetro,... Il Mi Band 5 dispone di uno schermo a colori OLED, supporta più...

Tutte le nuove interfaccia utente, supporta una vasta gamma di...

Un’occasione ghiotta, da non lasciarsi assolutamente scappare, se si vogliono testare tutte le qualità e le funzioni di questa smartband di grande successo. Ciò che rende ancora più appetibile quest’offerta di Amazon è la possibilità di sfruttare il servizio Prime non solo per non pagare le spese di spedizione, ma anche per ricevere il dispositivo a casa propria nel giro di appena 24 ore.

Chi non è abbonato a Prime può sempre sfruttare i 30 giorni di prova gratuita ed usufruire di questi vantaggi. Vediamo allora perché questo Xiaomi Mi Band 5 è così interessante, quali sono insomma le caratteristiche principali di questo fitness tracker. Il display OLED a colori, più grande rispetto ai modelli precedenti, è senza dubbio uno dei punti di forza di tale device, in grado di tenere tutto sotto controllo in uno spazio ridotto.

Attraverso questo Xiaomi Mi Band 5, che funge da cardiofrequenzimetro, avrete sempre sotto controllo i battiti cardiaci, soprattutto durante l’attività fisica e vi segnalerà quando andrete oltre. Non manca il classico contapassi ed il conteggio quotidiano delle calorie bruciate e dei chilometri percorsi. C’è un efficace monitoraggio del sonno e del ciclo mestruale per le donne. Infine questo Xiaomi Mi Band 5 è resistente all’acqua e permette di registrare undici tipologie di allenamento.