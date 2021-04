Da sabato 17 aprile debutta La Unidad su Rai4, un thriller poliziesco spagnolo targato Movistar+, creato da Dani de la Torre e Alberto Marini, che vanta nel cast diversi attori premiati col Goya, l’Oscar del cinema in Spagna. La serie racconta come vivono e agiscono sul campo i membri dell’Unità investigativa di polizia dedicata alla lotta al terrorismo jihadista, tra missioni delicatissime e drammi personali.

La Unidad su Rai4 debutta in prima visione assoluta in Italia, coi primi due episodi in onda sabato 17 aprile in prima serata. La serie ha l’obiettivo di coniugare l’intrattenimento e l’azione con una trama basata su un minuzioso lavoro di documentazione e ricerca da parte degli sceneggiatori, che hanno raccolto testimonianze di professionisti della lotta al terrorismo internazionale. Un romanzo poliziesco ispirato alla realtà, in cui “due mondi molto diversi si mescolano, due culture antagoniste che hanno dovuto convivere e capirsi da secoli” ha spiegato il regista e creatore Dani de la Torre.

Al centro de La Unidad su Rai4 c’è una squadra specializzata che si infiltra in un’operazione antiterrorismo delicatissima, una missione che metterà a dura prova sia la professionalità che l’umanità, i valori, le ambizioni, i limiti e le paure dei suoi componenti. Cast e personaggi de La Unidad su Rai4 rappresentano un gruppo necessariamente anonimo di agenti di polizia impegnati in operazioni complesse che riguardano diversi paesi: la serie è stata girata, oltre che a Madrid, Girona, Malaga e in Galizia, anche in Nigeria e Francia.

La squadra di professionisti de La Unidad su Rai4, interpretata da un cast internazionale, è guidata dal Commissario Capo Carla (Nathalie Poza), premio Goya per la migliore attrice protagonista per Non so come dire addio. L’attore argentino Michel Noher interpreta Marcos, il miglior membro del team e partner di Carla, dalla quale però è in procinto di divorziare. Marian Alvarez, vincitrice del Goya come migliore attrice protagonista per La ferita, interpreta l’agente Miriam e Luis Zahera, vincitore del Goya come miglior attore non protagonista per Il regno, interpreta l’agente Sergio. Altri interpreti di questa produzione spagnola sono Raúl Fernández de Pablo, Carlos Blanco, Fele Martínez, Alba Bersabé, Francesc Orella, Pepo Oliva e Miquel Ínsua, oltre a numerosi interpreti di diverse nazionalità.

Ecco la sinossi e il promo de La Unidad su Rai4, da sabato 17 aprile in prima serata.

Quando le operazioni guidate da Carla, il capo dell’Unità di indagini di polizia contro il terrorismo jihadista, portano all’arresto del ricercato Salah Al Garheeb, il successo si trasforma rapidamente in una terribile minaccia: la Spagna diventa l’obiettivo principale dei suoi seguaci, guidati dal figlio del jihadista che non esiterebbe a immolarsi in cambio del raggiungimento dei loro obiettivi. In una situazione di massimo pericolo mai vissuta prima, Carla dovrà fare i conti anche con i propri conflitti personali. Tra questi, il rapporto con Marcos, il padre di sua figlia da cui si sta separando, nonché uno dei migliori agenti su cui l’unità possa contare. Insieme a loro, una squadra di poliziotti, impegnati nelle indagini più delicate della loro carriera con molti collegamenti internazionali. Professionisti necessariamente invisibili perché impegnati in missioni segrete per proteggere migliaia di persone, mentre cercano al tempo stesso di risolvere problemi di una vita privata che questo lavoro, in parte, gli ha tolto.