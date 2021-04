Al via I Tudors in replica su La7D. A partire dal 17 aprile, e per ogni sabato sera, andranno in onda due episodi della serie storica che racconta, in chiave romanzata, il regno di Enrico VIII, interpretato da Joanthan Rhys Meyers. La storia segue anche le vicende dei suoi tre figli, nonché futuri sovrani d’Inghilterra, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I.

Questa sera saranno trasmessi i primi due episodi. Si parte con l’1×01 dal titolo In Cold Blood, ambientato nel 1518. Enrico, giovane e aitante sovrano d’Inghilterra, si prepara a muovere guerra alla Francia. Il suo consigliere, però, il potente cardinale Wolsey, spera di manipolarlo per avere un trattato di pace. Intanto, il re scopre che Elizabeth Blount, dama di compagnia di sua moglie, è incinta di suo figlio.

A seguire, l’episodio 1×02 intitolato Simply Henry. Un anno dopo la sua incoronazione, Enrico e la sua corte si recano all’incontro con il sovrano di Francia per la firma del trattato di pace. La tensione è ancora alle stesse tra i due monarchi. Nel frattempo, Enrico ha allacciato una relazione con la giovane Maria Bolena. Il loro rapporto finisce quasi subito a causa del padre di lei, che richiama a corte Anna, sorella minore di Maria.

Nel cast e personaggi de I Tudors, Jonathan Rhys Meyers nel ruolo di Enrico VIII; Maria Doyle Kennedy è la Regina Caterina D’Aragona; Natalie Dormer interpreta Anna Bolena; Henry Cavill è Sir Charles Brandon; Anthony Brophy è l’Ambasciatore Eustace Chapuys; James Frain interpreta Lord Thomas Cromwell; Bláthnaid McKeown è la Principessa Maria Tudor; Sam Neill è il Cardinale Thomas Wolsey; e Jeremy Northam è Lord Tommaso Moro.

L’appuntamento con I Tudors in replica su La7D è per stasera a partire dalle ore 21:20. I due episodi verranno poi riproposti nella notte tra il 19 e il 20 aprile alle 00:25, il secondo invece alle 23:30.