Lauro di Achille Lauro ti costringe a viaggiare sia tra le tracce che tra i feedback, perché quando si parla di Lauro De Marinis devi per forza scontrarti con la polarizzazione della comunicazione. Sì, perché oggi sei boomer o trendaiolo senza spirito critico. C’è da dire che il ragazzo sa come far parlare di sé. Fugge dalla trap e ricorre al multigenere.

Se prima prendeva a pizze il pubblico, oggi se lo arruffiana andando a Sanremo come ospite fisso per fare l’artista concettuale. Istruisce i più ignoranti con il suo pseudo teatrino? Possibile, ma è una truffa intellettuale. Che Lauro di Achille Lauro sia un disco con spunti interessanti di groove è indubbio, e se ascoltiamo Latte+, Barrilete Cosmico, Generazione X e Pavone troviamo ragione. Siamo mica così sordi da non capire dove stia la qualità e dove sia solo ostentata. Perché sì, in sostanza l’approccio di Lauro è una continua pretesa.

Lauro di Achille Lauro è l’ennesima sfida, ma vale quanto il suona-e-scappa di cui siamo stati tutti campioni. “Fa quello che facevano i punk”, ma facciamola finita. Femmina è proprio questo, il “trasgry” che dice “femmina” perché lui in realtà è “molto peggio”.

E gioca ancora, Lauro, quando canta Lauro e si autocelebra per farsi ancora onanizzare da chi lo stima. Devi dire che Lauro è bravo, sennò sei un boomer invidioso. Lui parla di femminismo e transgender, mentre ha un trascorso da testimonial della mascolinità tossica per i grandi brand.

In Lauro di Achille Lauro troviamo le chitarre distorte, le ballate da accendino – Marilù, Stupide Canzoni D’Amore, Sabato Sera – e i guaiti, le parolacce che fanno molto rock proprio come i Maneskin ma soprattutto la più grande trollata degli ultimi tempi.

Lauro di Achille Lauro è questo, una trollata che tanto trollata non è, che si realizza come un tentativo di emulazione che è tipico dei poser.