Laura Pausini agli Oscar 2021, si esibirà alla cerimonia con Io Sì/Seen e potrebbe aggiudicarsi la statuetta per la migliore canzone originale. L’annuncio è di qualche ora fa: Laura Pausini sta facendo la valigia, destinazione Los Angeles per esibirsi alla cerimonia di consegna degli Oscar 2021 in programma nella notte tra il 25 e il 26 aprile.

Laura Pausini agli Oscar 2021 sarà protagonista con gli altri candidati nella categoria per la Miglior canzone originale di uno show introduttivo e si esibirà a Los Angeles per la 93esima edizione degli Oscar in programma al Dolby Theatre.

Dopo aver conquistato il Golden Globe, i Satellite Award e l’Hollywood Music in Media Awards con la canzone Io Sì/Seen, per Laura Pausini potrebbe adesso arrivare il premio Oscar per la migliore canzone originale. Qualora vincesse effettivamente lei, come si evince dai bookmaker, sarebbe la prima cantante italiana a trionfare ai premi del cinema.

Con Laura Pausini, agli Oscar 2021 si esibiranno – nello stesso spazio – Celeste, H.E.R., Leslie Odom, Jr., Daniel Pemberton, Molly Sandén, artefici delle altre canzoni originali in nomination.

Io Sì/Seen

Io Sì/Seen è il brano che Laura Pausini presenterà nella notte tra il 25 e il 26 aprile, in diretta mondiale. La canzone, alla quale ha prestato la voce, è stata scritta da Dianne Warren e anche lei presente allo show introduttivo dei premi Oscar.

L’adattamento in italiano è stato scritto dalla stessa Laura Pausini in collaborazione con Nicolò Agliardi. Agli Oscar 2021 è in gara nella colonna sonora del film La Vita Davanti A Sé di Edoardo Ponti che vanta già il merito di aver riportato sul grande schermo la grande attrice Sophia Loren.

Sfortunatamente, a causa della pandemia, le sale cinematografiche sono rimaste chiuse e anche le più grandi ed attese pellicole di fama internazionale hanno dovuto “accontentarsi” della distribuzione esclusiva sulle piattaforme digitali per la sola visione in streaming.