Il cast di Peaky Blinders in lutto per la morte di Helen McCrory, interprete dell‘iconica zia Polly Gray nella serie BBC di Steven Knight. L’attrice è scomparsa nella giornata di venerdì 16 aprile, dopo una lunga battaglia contro il cancro, così ha scritto il marito, l’attore Damian Lewis. Tanti i fan che l’hanno ricordata, così come i suoi colleghi, che hanno condiviso i momenti più significativi passati sul set insieme a lei.

Il creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, ha ricordato le grandi qualità dell’attrice: “Helen è stata uno dei grandi attori della sua generazione. Era così potente e controllata. Tutto ciò è così triste.”

Il protagonista della serie, Cillian Murphy, ha condiviso una nota con Entertainment Weekly, dicendo: “Ho il cuore a pezzi dalla perdita di un’amica così cara. Helen era una persona bella, premurosa, divertente e compassionevole. Era anche un’attrice di talento, impavida e magnifica. Ha elevato e reso umano ogni scena, ogni personaggio che interpretava. È stato un privilegio aver lavorato con questa donna brillante, aver condiviso così tante risate nel corso degli anni. Mi manca la mia amica. Il mio amore e i miei pensieri sono con Damian e la sua famiglia.” Su Instagram ha invece pubblicato una foto che lo ritrae insieme alla McCrory: “Grazie di tutto. Sarai sempre un simbolo di Peaky Blinders.”

A loro si unisce anche Joe Cole, che interpretava il fratello minore di Tommy in Peaky Blinders, John Shelby, che a ITV News ha detto: “Helen era una leggenda assoluta. Una su un milione. Un essere umano meraviglioso, esilarante, brillante e una gioia pura con cui lavorare e da cui imparare. Mi sento fortunato ad aver avuto questa possibilità. I miei pensieri sono con i suoi cari in questo momento molto triste.”

L’attrice verrà ricordata non solo per il suo talento versatile ma anche per la sua generosità. Nell’ultimo anno, caratterizzato dallo scoppio della pandemia di Covid, Helen McCrory e Damian Lewis avevano lanciato un’iniziativa benefica per aiutare gli operatori sanitari nel Regno Unito. In appena un paio di settimane, la coppia aveva raccolto 1 milione di dollari e aveva costruito un sistema centralizzato per pasti caldi da consegnare agli operatori sanitari di Londra. Prima che fosse imposto il lockdown mondiale, la McCrory stava per girare la sesta stagione di Peaky Blinders mentre Lewis la nuova di Billions.

Con la ripresa delle attività, anche i set televisivi e cinematografici hanno riaperto i battenti. Non è chiaro se l’attrice abbia girato qualche episodio, ma la sua morte prematura probabilmente cambierà l’arco narrativo del suo amato personaggio, Elizabeth “Polly” Grey.