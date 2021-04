Gazzè e Silvestri a Propaganda Live annunciano la loro partecipazione alla manifestazione dei Bauli In Piazza. L’appuntamento con la mobilitazione dei lavoratori dello spettacolo giunge alla seconda protesta, e dopo il flash mob a Milano si sposta a Roma oggi pomeriggio alle 17 presso Piazza Del Popolo.

I Bauli In Piazza del Popolo a Roma

Ieri sera, venerdì 16 aprile, Max Gazzè e Daniele Silvestri si sono esibiti dal vivo a Propaganda Live per annunciare la loro partecipazione al fianco dei Bauli In Piazza, una manifestazione organizzata dai lavoratori dello spettacolo che si ritrovano in ginocchio a causa delle restrizioni dovute alla pandemia del Covid-19.

Gli operatori chiedono a gran voce di istituire un fondo “da erogare in soluzioni mensili” che copra il periodo gennaio-dicembre 2021 per poter garantire una continuità di reddito e sollevarsi, così, dal mancato profitto dovuto alla chiusura degli eventi. I partecipanti si presentano in Piazza del Popolo con i loro bauli per un nuovo flash mob con l’intento di sensibilizzare sul loro problema.

Dal fermo delle attività produttive sono passati 419 giorni e questo sarà il numero esibito durante la protesta. Numerosi sono gli artisti che sostengono la protesta dei Bauli In Piazza, dai due artisti che hanno partecipato a Propaganda Live a tanti altri della scena italiana.

Gazzè e Silvestri a Propaganda Live

Gazzè e Silvestri a Propaganda Live si sono esibiti con due grandi classici del loro repertorio: Max ha cantato La Favola Di Adamo Ed Eva, title track del disco uscito nel 1998 mentre Daniele si è esibito con Gino E L’Alfetta dall’album Il Latitante (2007). Alle loro spalle anche la Magical Mistery Band per accompagnare l’esibizione.

In collegamento con Gazzè e Silvestri a Propaganda Live c’erano anche Colapesce e Dimartino che hanno inaugurato una gag sulle consulenze musicali con i due cantautori, un appuntamento fisso dello show in onda su La7.