C’è un doppio scenario che dobbiamo prendere in esame a proposito della data di uscita per il tanto atteso aggiornamento iOS 14.5. Già, perché se da un lato ci sono enormi aspettative verso l’evento Apple che si terrà il prossimo 20 aprile, come del resto vi abbiamo riportato di recente con un altro articolo, allo stesso tempo è tutt’altro che scontato che la mela morsicata faccia questo step durante l’appuntamento in questione. Vediamo dunque quali siano ad oggi le prospettive per chi è desideroso di fare questo step nel più breve tempo possibile.

Cosa sappiamo sulla sulla data di uscita dell’aggiornamento con iOS 14.5

Un punto della situazione molto interessante sull’argomento ci arriva direttamente da MacRumors, secondo cui possibile che iOS 14.5 venga rilasciato il giorno dell’evento di Apple, ma dal momento che non abbiamo ancora avuto una release candidate, si vengono a creare scenari di difficile lettura che rendono assai complicate le previsioni. La prassi, infatti, vorrebbe che trascorra almeno una settimana tra la distribuzione di questo firmware e di quello definitivo. Così facendo, dunque, arriveremmo alla fine di aprile.

Allo stesso tempo, però, la fonte ritiene probabile che otterremo quella versione finale insieme allo stesso aggiornamento, nel momento in cui verrà lanciato iOS 14.5. Insomma, si configura un’anomalia rispetto al normale modus operandi di Apple, ma ad oggi questa viene ritenuta l’ipotesi più concreta per gestire al meglio la fase di distribuzione del pacchetto software. Di sicuro, dovremo tenere gli occhi aperti ad inizio settimana, in attesa di segnali più concreti dall’azienda americana.

Tutto balla attorno alla settimana che va dal 20 al 27 aprile, dunque, con addetti ai lavori che in questo momento hanno idee contrastanti sulla data di uscita del nuovo aggiornamento iOS 14.5. Che idea vi siete fatti in merito? Fateci sapere cosa ne pensate.