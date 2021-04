La modalità guida di Google Assistant è stata avvistata per la prima volta ad inizio mese in Europa, ma adesso la sua distribuzione pare sempre più vasta. Come si può leggere in un post sul portale del supporto ufficiale, il team di sviluppo del colosso di Mountain View ha fatto sapere che la funzione è disponibile anche in UK, Australia, India e Singapore (sempre in lingua inglese), a dimostrazione del fatto che la distribuzione globale è ormai vicina, e quindi questione di poco tempo. La modalità guida di Google Assistant consente di sfruttare al meglio l’interfaccia utente dell’assistente intelligente, riuscendo a restare concentrati al volante.

L’opzione offre la possibilità di effettuare e ricevere chiamando attraverso i comandi vocali, scrivere messaggi di testo e consultare i nuovi messaggi da un’unica postazione, il tutto senza staccare gli occhi dalla strada (come sempre dovrebbe accadere). Sarà altresì consentito lanciare la riproduzione musicale dei propri brani preferiti dai migliori fornitori del servizio (Spotify, YouTube Music, Google Podcast e tanti altri).

Potrete lanciare la modalità guida di Google Assistant, quando disponibile per il nostro Paese (come vi dicevamo in apertura non manca molto alla diffusione della funzione anche in Italia, essendo stata resa da poco disponibile per un gran numero di mercati vicini al nostro), tramite l’app di navigazione Google Maps, e sfiorando il comando dedicato, oppure entrando nelle impostazioni dell’assistente intelligente sul proprio dispositivo Android, anche mediante il comando ‘Ok Google, apri le impostazioni dell’assistente’), cliccando su ‘Trasporti‘ ed attivando l’opzione. La feature può essere supportata a bordo di dispositivi con Android 9 e versioni successive, e con almeno 4GB di RAM (requisiti minimi ormai disponibili sulla maggior parte degli smartphone in commercio). Se avete qualche domanda da fare il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.