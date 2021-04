Il matrimonio tra il Napoli e Dries Mertens è destinato a durare ancora. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione odierna del quotidiano ‘Tuttosport’, ci sarebbe la possibilità che il campione belga possa prolungare il suo contratto almeno fino al 2023, usufruendo così della clausola inserita nell’ultimo contratto firmato (che prevede un prolungamento di altri 2 anni) con la società del presidente Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro ha tutte le intenzioni di puntare ancora su ‘Ciro’ (simpatico nomignolo dato al foletto belga dai tifosi partenopei) malgrado il neo arrivato Victor Osimhen stia consolidando la sua importante presenza nell’attacco azzurro ed all’interno della squadra.

La speranza per l’intera città di Napoli e provincia è quella di tenere Mertens a vita, e quindi che Dries possa chiudere la sua splendida carriera alle pendici di sua maestà Vesuvio. È molto probabile che l’accordo di altre 2 stagioni venga raggiunto e stipulato dalle parti già in vista della prossima estate. Nell’importante sfida in programma domani sera allo Stadio Diego Armando Maradona contro l’Inter (ore 20.45), il centravanti belga potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio ad Osimhen in punta. Nel caso, non si tratterebbe di una bocciatura per il 33enne di Lovanio, bensì di un utilizzo più consono al suo momento, con lo scopo di buttarlo in mischia nella parte finale del match, quando potrà fare davvero la differenza.

Nel match di recupero contro la Juventus, perso 2-1, il “folletto” Dries, partito titolare, è apparso un po’ in panne e poco incisivo, ma nonostante ciò il Napoli e l’intera piazza azzurra continua ad avere fiducia in lui. Del resto, nella scorsa partita di Serie A contro la Sampdoria di Ranieri, il numero 14, grazie ad un assist al bacio, ha lanciato in porta proprio il nigeriano Osimhen, che con la sua falcata ha messo in rete il gol del 2-0.