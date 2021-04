Resistere di Dodi Battaglia è l’imperativo che, anche quando cambia contenitore, funziona sempre. Può ricorrere in tempi di guerra, in una sala d’attesa, alla fermata dell’autobus, nella coda del fast food e di fronte a un bisogno impellente. Dodi ne fa uso in questo periodo storico di grande paura e importati rinunce dovute alla pandemia del Covid-19.

Inno Alla Musica

Resistere di Dodi Battaglia anticipa Inno Alla Musica, il primo album di inediti da solista dell’ex Pooh che vedrà la luce il 19 maggio 2021. Al suo interno ci saranno 14 tracce che comprenderanno anche strumentali. Non manca l’omaggio all’amico e collega Stefano D’Orazio nel brano Una Storia Al Presente.

Un titolo, quello del disco, che tradisce benevolmente le intenzioni: niente ferma la passione di Dodi Battaglia, una “passione” con tanti significati e che si traduce nelle sue parole e nelle sue musiche.

Resistere di Dodi Battaglia

Resistere di Dodi Battaglia è la prova di una vita coltivata nell’amore per il rock. Chi si aspetta la ballata malinconica tipica del cantautore boomer che tenta la strada solista perché vuole diluire la sua creatività si sbaglia. C’è sì, tanta musica italiana nel singolo, ma l’incipit è un chiaro riferimento a Jimi Hendrix.

Purple Haze, per la precisione. Non troviamo ovviamente il rullante ossessivo né la sporcizia della testata, ma Resistere di Dodi Battaglia trova nel rock il canale giusto per infondere speranza al pubblico. “Resistere è l’imperativo che ci guida, soprattutto in questo periodo così difficile. Vuole essere uno sprone positivo a tenere duro”, dice Dodi per raccontare il brano.

“Andra bene anche se hai paura”, canta Dodi nel ritornello. Le sue sono frasi semplici che trovano conforto in una situazione globale complessa, dove contiamo i morti, i contagi ma anche tante realtà messe in standby per scongiurare un’altra catastofe. Ecco il testo di Resistere di Dodi Battaglia.

Testo