Simona Ventura silurata dopo il flop di Game of Games. Non c’è pace per la conduttrice ha trovatasi davanti ad un bivio ha deciso di optare per il ritorno in Rai lasciandosi alle spalle l’esperienza in casa Mediaset, alla corte di Maria de Filippi, che le aveva restituito il lustro perso da tempo. Mai scelta fu più sbagliata perché Simona Ventura da allora ha messo a segno una serie di inconcludenti missioni (almeno in termini di ascolti) e dopo aver toppato con la sua versione di The Voice (tanto da farne una versione senior offerta alle sapienti mani di Antonella Clerici) è tornata in pista proprio con un gioco tra vip che, però, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Gli ascolti pessimi all’esordio, si sono confermati anche nella seconda puntata di martedì scorso e così Simona Ventura è stata letteralmente silurata da Rai2 che ha deciso di rimettere in panchina Game of Games provando a pensare ad una ricollocazione per il programma per evitare il completo disastro. Le puntate previste per il 21 e il 28 aprile quindi non andranno in onda e saranno sostituite dai film “Tutta colpa dell’amore” con Patrick Dempsey e “La risposta è nelle stelle”.

Cosa ne sarà invece di Simona Ventura? Nei giorni scorsi, proprio dopo essere uscita dall’incubo del Covid, la conduttrice aveva annunciato un nuovo programma per il fine settimana, una sorta di programma legato anche alla cucina in famiglia all’ora di pranzo, ma siamo sicuri che adesso vedrà vita? Le ultime puntate di Game of Games verranno proposte prossimamente in altra collocazione ma per il momento la conduttrice non ha commentato né la notizia dello stop alla messa in onda e nemmeno il suo flop ma questa sera sarà sul palco de La Canzone Segreta di Serena Rossi, dirà qualcosa a quel punto?