Ci sono alcune indicazioni extra da prendere in esame oggi 16 aprile a proposito dei nuovi iPhone 13. Nonostante manchino ancora diversi mesi alla loro presentazione ufficiale, infatti, possiamo aggiungere un altro tassello rispetto alle considerazioni fatte nei giorni scorsi a proposito della batteria. Nello specifico, le voci più recenti ci parlano di un modulo della fotocamera dell’iPhone di quest’anno che dovrebbe essere significativamente più grande rispetto a quanto abbiamo osservato nel 2021.

Svolta inevitabile anche con la fotocamera prevista per iPhone 13

Chiara l’intenzione di Apple, considerando il fatto che coi melafonini del 2022 l’obiettivo è probabilmente quello per far posto a sensori più grandi. Oltre ovviamente a puntare sulla stabilizzazione dello spostamento del sensore. Dal punto di vista delle dimensioni, in senso stretto, il sistema di fotocamere ‌dei nuovi iPhone 13‌ Pro Max avrà una sporgenza pari a0,87 mm in più rispetto a quanto possiamo registrare oggi con l’attuale iPhone 12 Pro Max. Di conseguenza, secondo le ultime voci che hanno preso piede in rete, anche lo spessore complessivo del corpo aumenterà di 0,25 mm.

Per quanto riguarda il prossimo iPhone 13‌ Pro, il modulo della fotocamera sarà più alto di 3,41 mm e più largo di 4,81 mm rispetto all’attuale iPhone 12 Pro. L’alloggiamento della fotocamera anche in questo caso sarà più grande ed includerà un sensore LiDAR più significativo. Nonostante non appaia nel video di oggi, che trovate a fine articolo, probabilmente includerà una migliore definizione di angoli, bordi e AR.

Oltre all’aumento delle dimensioni, a questo punto certo e sostanziale coi nuovi iPhone 13, il sistema di fotocamere del 13 Pro sporgerà di 3,65 mm, rispetto ai 2,79 mm dell’attuale iPhone 12 Pro‌ di fascia alta. Staremo a vedere se nel corso delle prossime settimane verranno a galla ulteriori indiscrezioni sulla fotocamera che verrà messa a disposizione degli acquirenti di un iPhone 13.