C’è un problema più diffuso di quanto si possa pensare per gli utenti che hanno deciso di puntare su una SIM Iliad in questi anni. Periodicamente, infatti, arrivano messaggi in segreteria direttamente dal numero 3518995011. La notifica nasce spesso e volentieri da comunicazioni vuote, magari frutto di chiamate automatiche ricevute in precedenza o da call center. Fin qui tutto nella norma fondamentalmente, ma a quanto pare c’è un disagio annesso che non viene preso in esame da utenti e addetti ai lavori.

La questione dei messaggi in segreteria con Iliad dal numero 3518995011

Cosa succede esattamente quando ci arriva un messaggio in segreteria telefonica con Iliad dal numero 3518995011? Pur aprendo la notifica o l’area messaggi, ad ogni riavvio o sblocco dello smartphone quella notifica puntualmente riappare. Ovviamente non parliamo di un disagio bloccante, in grado di condizionare la nostra esperienza di utilizzo con una SIM della compagnia telefonica francese, ma è altrettanto chiaro che a lungo termine la questione possa procurare dei fastidi ai clienti.

Dopo alcuni tentativi effettuati nei vari menù delle impostazioni, ha capito che l’unico modo per mettersi alle spalle la notifica riguardante il messaggio in segreteria di Iliad dal 3518995011 sia quello di accedere all’area utente. Ricordate che non esistono app specifiche ed ufficiali con l’operatore, motivo per il quale dovrete procedere con la classica navigazione. All’interno del menù dedicato proprio alla segreteria telefonica troverete il messaggio in questione, con l’opzione utile per la sua cancellazione.

Dunque, se da un lato in tanti continuano a porre domande sulla questione della ricarica tramite PayPal, come abbiamo osservato in settimana con un altro articolo, c’è un altro aspetto da prendere in esame oggi 16 aprile per non lasciare nulla al caso. Anche a voi è capitato di avere qualche problema coi messaggi in segreteria dal numero 3518995011 tramite SIM Iliad? Fateci sapere.