I nuovi Oppo A94 e A74 5G su Amazon ci sono già, pronti all’acquisto e anche alla relativa spedizione. Gli smartphone appena lanciati già stanno riscuotendo un discreto interesse e con il loro prezzo concorrenziale, c’è da scommetterci, rientreranno subito tra i best seller del momento.

Chi punta ad un Oppo A94 5G sa bene di scegliere il top di gamma della serie. Il suo punto di forza risiede senz’altro nella tecnologia 5G 3.0 che garantisce velocità di download e upload molto elevate. La cosa torna utile agli amanti dello streaming e naturalmente anche agli incalliti gamer impegnati in estenuanti sessioni di gioco. Le prestazioni sono senz’altro ottime anche grazie al processore MediaTek 5G Dimensity 800U, che supporta anche la doppia modalità 5G SIM. Il SoC ad otto core con clock fino a 2,4 GHz è pure la ciliegina sulla torta di questa nuova soluzione hardware, a favore anche del multitasking.

Il prezzo del nuovo Oppo A94 5G su Amazon non poteva che essere quello di listino e dunque 369,99 euro. L’aspetto positivo della vendita è tuttavia la possibilità di una vendita rateale con con CreditLine di Cofidis e la disponibilità immediata del prodotto in arrivo già ad inizio della settimana prossima.

OPPO A94 Smartphone 5G, 173g, Display 6.43" AMOLED, 4 Fotocamere 48MP,... AI Highlight Video: Sia che vogliamo fare un video di notte, oppure di...

Smart Antenna: OPPO A94 5G è dotato di 10 antenne disposte a 360° -...

Secondo focus sull’altrettanto nuovo Oppo A74 5G, il fratello minore dell’A94 5G. La dotazione hardware di questa soluzione, per forza di cose, è inferiore rispetto a quella dell’ammiraglia di serie ma c’è un punto di forza da mettere comunque in evidenza per l’esemplare. Il riferimento è al display LCD Hyper-Color Screen da 6.49” con Full HD che ha la frequenza di aggiornamento a 90Hz e alla frequenza di campionamento tattile a 180Hz. Questo significa che certamente il display è più reattivo e veloce in ogni ambito di utilizzo.

Il prezzo del nuovo Oppo A74 5G è di 299 euro, anche in questo caso con la possibilità di pagamento rateale e con pacco subito pronto alla consegna.