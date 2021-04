Lo scorso 23 marzo è stato presentato in via ufficiale il OnePlus Watch, il primo smartwatch dell’azienda cinese che da oggi, 16 aprile, arriva in Italia ed è disponibile già in pre-ordine sullo store ufficiale e su Amazon. Il prezzo è di 159 euro e le spedizioni partiranno esclusivamente dal 30 aprile. Per chi ancora non lo conoscesse, ecco le principali caratteristiche e specifiche tecniche del nuovo indossabile OnePlus.

Il OnePlus Watch sfoggia un display AMOLED di forma rotonda da 1,39 pollici (con risoluzione di 454 x 454 pixel) e 4 GB di memoria interna (di cui 2GB sono di memoria effettiva di cui l’utente può usufruire). La cassa misura 46mm ed è in acciaio inossidabile. L’indossabile offre la possibilità di visualizzare e rispondere alle notifiche ed alle telefonate, riprodurre musica e scattare foto. Dotato di una batteria da 402mAh, il dispositivo assicura un’autonomia fino a 2 settimane in utilizzo medio, e fino ad una settimana di per gli utenti più attivi. Con il supporto di ricarica rapida in soli 5 minuti il device si carica per una giornata intera, mentre in soli 20 minuti per una settimana di utilizzo. Il wearable del brand cinese è resistente all’acqua fino a 5ATM.

Il wereable supporta 110 tipi di allenamento diversi, incluso il rilevamento automatico delle sessioni di jogging e corsa. Il sistema operativo non corrisponde a Wear OS, sostituito da un’ecosistema proprietario. Grazie a specifici sensori, l’orologio è in grado di tenere traccia della frequenza cardiaca, della sedentarietà, della distanza, delle calorie, della velocità e dell’efficienza ‘SWOLF’ indicata per i nuotatori, ed inoltre monitora i livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) e dello stress. Insomma, non fatevelo scappare, andate sullo store ufficiale o su Amazon per il pre-ordine a 159 euro: per fine mese vi sarà spedito a casa.