Ci sono le dirette sull’app Mediaset Play Infinity per Fire TV Stick Amazon? Il quesito non è per nulla banale e la risposta neanche scontata. Si comincia con il dire che l’applicazione è decisamente fresca di lancio. La novità è giunta la scorsa settimana per far felici molti fan dei canali Mediaset ma anche gli abbonati Infinity, come prontamente raccontato. Peccato, tuttavia, che lo strumento giunga decisamente monco di una delle funzioni forse più utili, ossia proprio le trasmissioni live delle reti.

Chi sta testando ogni aspetto proprio dell’app Mediaset Play Infinity sulla sua Fire Stick negli ultimi giorni non deve temere di sbagliare qualche cosa per il fatto di non riuscire a beccare le dirette dei canali preferiti. Effettivamente la funzione manca del tutto, con sommo rammarico di chi aspettava l’aggiornamento del tool proprio per poter vedere i canali live attraverso la ben nota chiavetta Amazon e contemporaneamente usufruire anche dei contenuti on demand e ancora del suo piano abbonamento Infinity, tutto in un unico posto.

L’aspetto della vicenda che fa sorridere e non poco è che se le dirette sull’app Mediaset Play Infinity per Fire TV Stick mancano del tutto, lo stesso non vale per l’applicazione corrispondente per smartphone e tablet. Nel caso dei dispositivi mobili, proprio i live delle reti possono essere visionati senza alcuna difficoltà. L’unica spiegazione possibile per la grave mancanza è che ci troviamo al cospetto solo di una prima versione dello strumento pensato per il dispositivo hardware prodotto da Amazon che dunque risulta non del tutto concreto. Non sarebbe sbagliato dunque pensare che ben presto si procederà ad un’implementazione ad hoc anche per l’attesa feature, anche se eventuali tempi di rilascio non sono noti.

Mancando del tutto le dirette sull’app Mediaset Play Infinity per la Fire Tv Stick, un’alternativa momentanea potrebbe essere quella di collegare il computer con il live al televisore con cavo HDMI:la soluzione è di certo più elaborata ma almeno funzionante.