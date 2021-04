Gentleman Jack 2 ci sarà? In attesa di scoprirlo, stasera 16 aprile va in onda il gran finale della prima stagione della serie evento coprodotta da BBC One e HBO. Lo show racconta la vita straordinaria, pubblica e privata, di Anne Lister, proprietaria terriera, imprenditrice, alpinista, diarista e protagonista del primo matrimonio tra due donne nella storia del Regno Unito.

In questi ultimi due episodi della serie, ambientata nel 1832 ad Halifax e basata sui diari originali della Lister, Anne, dopo la rottura con Ann Walker, decide di partire per un viaggio. Prima, però, deve avviare i lavori del pozzo della miniera e di avere un confronto con Cristopher Rawson. Successivamente, Anne arriva a Copenaghen, dove riscuote un grande successo in società fino a essere presentata alla regina. In Scozia la salute di Ann non sembra migliorare e il capitano Sutherland la trattiene con la speranza di convincerla a sposare suo cugino. Lister torna a Shibden Hall a causa del peggioramento della salute della zia e lì ha un incontro inatteso.

Gentleman Jack 2 ci sarà: attualmente, si sta girando la seconda stagione, sempre all’interno di Shibden Hall, la dimora storica a un miglio dal centro di Halifax, nello New Yorkshire, dove Anne Lister ha vissuto. La costruzione risale al 1420 e divenne proprietà della famiglia Lister dal 1615 al 1926. Anne ne divenne unica proprietaria nel 1836 con la morte della zia ma iniziò a prendersene carico già dal 1826, dando impulso a nuove modifiche degli interni e degli esterni.

Nel 1933 nella struttura furono scoperti i 26 volumi dei suoi diari, aggiunti nel 2011 al programma dell’UNESCO Memoria del mondo. Dopo essere stata donata alla Halifax Corporation, dal 1934 la casa divenne un museo. Il successo della serie ha triplicato il numero di turisti.

Nel cast e personaggi di Gentleman Jack troviamo Suranne Jones, vincitrice del BAFTA, nei panni della protagonista Anne Lister, una donna con una grande voglia di vivere e un fiuto per gli affari, sfida apertamente le aspettative della società dell’epoca sulle donne; Sophie Rundle interpreta Ann Walker, affascinante ereditiera, timida e riservata, che cattura l’attenzione di Anne; Gemma Whelan è Marian, la sorella gelosa di Anne; Gemma Jones è Anne, la zia malata della protagonista; Timothy West è Jeremy, il padre poco lucido di Anne.

L’appuntamento con Gentleman Jack – Nessuna mi ha mai detto di no è per stasera alle 21:10, in esclusiva su laF (Sky 135) e disponibile On Demand su Sky, su Sky Go e su Now TV.