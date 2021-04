Dura presa di posizione di Gemitaiz contro Fratelli D’Italia alla luce dell’astensione del partito di Giorgia Meloni sulla cittadinanza italiana a Patrick Zaki. Il rapper non si è lasciato andare in giri di parole.

Il caso Patrick Zaki

Patrick Zaki è un ricercatore egiziano, studente presso l’Università di Bologna. Il 7 febbraio 2020 è stato arrestato all’aeroporto de Il Cairo con l’accusa di propaganda per il terrorismo, minaccia alla sicurezza nazionale, incitamento alle proteste illegali, sovversione e diffusione di false notizie. La sua vicenda ha attirato l’attenzione mediatica di tutto il mondo.

Nelle carceri egiziane Patrick Zaki ha subito torture e la sua detenzione non si è ancora conclusa. Per questo presso il Senato è stata presentata una mozione sia da parte del Partito Democratico che dal Movimento 5 Stelle, entrambe confluite in un’unica istanza. Si è proposto, infatti, di conferire la cittadinanza italiana al ricercatore egiziano. I voti a favore sono stati 208 contro 33 astenuti. Tra i voti a favore c’era anche quello della senatrice a vita Liliana Segre.

Tra gli astenuti i senatori di Fratelli D’Italia con Giorgia Meloni che ha giustificato la scelta con l’ipotesi che l’intervento del Parlamento Italiano potrebbe non aiutare Patrick Zaki.

Gemitaiz contro Fratelli D’Italia

La posizione di Gemitaiz contro Fratelli D’Italia è netta. Il rapper ha ripreso un post che il giornalista Emilio Mola ha pubblicato su Facebook, un lungo discorso contro il centro destra di Giorgia Meloni che condanna l’astensione e indica il partito come una “miseria senza fondo”.

Gemitaiz non nasconde la rabbia e lo sdegno e per questo, addirittura menzionando il profilo di Fratelli D’Italia, dedica alla vicenda poche parole pungenti: “Fratelli D’Italia, vi auguro il peggio, magari scoppiate“.

L’invettiva di Gemitaiz contro Fratelli D’Italia è comparsa nelle stories sul profilo Instagram del rapper, una dura frecciatina che condanna fortemente l’astensione del partito su una decisione così importante.