La 31esima giornata del campionato di Serie A è pronta ad essere disputata. Domenica sera ci sarà l’importante big match Napoli-Inter allo Stadio Diego Armando Maradona, alle ore 20.45. Nel precedente turno i partenopei sono reduci dal trionfo ottenuto al Marassi contro la Sampdoria per 2-0, mentre i nerazzurri hanno ottenuto una vittoria di misura allo stadio San Siro contro il Cagliari. Stando a quanto riportato dall’edizione giornaliera del quotidiano sportivo la ‘Gazzetta dello Sport’, sono previsti due ballottaggi per Gennaro Gattuso, mentre Antonio Conte schiererà i titolarissimi. Di seguito le probabili formazioni e le scelte dei due tecnici.

Qui Napoli – Gli azzurri guidati da ‘Rino’ Gattuso saranno schierati ancora con il 4-2-3-1, con Osimhen in punta favorito a Mertens (primo ballottaggio) e Mario Rui in vantaggio su Hysaj sulla fascia sinistra (secondo ballottaggio). Quanto al resto della formazione, tra i pali sarà schierato Alex Meret, subentrato ad Ospina (fuori per circa tre settimane per un infortunio muscolare alla gamba sinistra). In difesa agirà la coppia centrale Manolas-Koulibaly, con Di Lorenzo sulla fascia destra. In regia di centrocampo ci sarà ancora Demme in coppia con Fabian Ruiz. Il polacco Zielinski sarà inserito come trequartista e guiderà l’attacco, alle spalle del nigeriano, con Politano e capitan Lorenzo Insigne.

Qui Inter – Quanto ai nerazzurri di Antonio Conte, l’unico dubbio di formazione è tra Young (in vantaggio) e Darmian sulla fascia sinistra. Il resto dello schieramento prevede la scelta dei titolarissimi. In porta Handanovic guiderà la difesa con Bastoni, De Vrij e Skriniar. A centrocampo spazio a Brozovic, Barella, Eriksen, Young ed Hakimi. In attacco la coppia Lukaku-Lautaro.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen. All.: Gattuso



Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro, Lukaku. All.: Conte