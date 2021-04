Arrivano conferme sul fatto che oggi 16 aprile ci sarà una conferenza stampa di Draghi a dir poco importante, considerando il fatto che dopo mesi di sacrifici finalmente si potrà parlare di riaperture in Italia. Una decisione prettamente politica, come confermato da fonti interne al CTS, considerando il fatto che il quadro sanitario in Italia sia ancora complesso, ma ciò non toglie che i punti trattati questo venerdì saranno assai differenti rispetto quanto è stato annunciato il mese scorso con il nostro articolo.

Si parla di riaperture con la conferenza stampa di Draghi del 16 aprile

Cosa dobbiamo aspettarci dalla conferenza stampa di Draghi di oggi 16 aprile? Difficile fare previsioni, anche perché secondo le ultime notizie raccolte saranno decisive le valutazioni che verranno fatte alle 14, insieme al CTS e agli ultimi dati raccolti sul nostro Paese nel corso dell’ultima settimana. Al momento, però, sembra esserci un’indirizzo molto chiaro, con la riapertura delle scuole in presenza che dovrebbe essere assicurata a partire dal mese di maggio. Quantomeno nelle regioni collocate in zona gialla o arancione.

Per quanto riguarda le attività economiche, potrebbero arrivare buone notizie sulla riapertura dei ristoranti e dei bar già dai primi giorni di maggio, anche se in questa prima fase per forza di cose ci saranno ancora delle limitazioni. A prescindere dal colore della propria regione. La conferenza stampa di Draghi è chiamata a darci anche delle risposte a proposito del coprifuoco, visto che da più parti si evidenzia la possibilità che l’orario venga allungato fino a mezzanotte.

Solo nella seconda metà del mese, invece, potrebbero arrivare novità rilevanti sulla riapertura delle palestre e delle piscine. In ogni caso, la conferenza stampa di Draghi dovrebbe iniziare attorno alle 15, con la possibilità di seguirla in streaming qui di seguito. Occhio, però, perché spesso e volentieri ci sono ritardi.