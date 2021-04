A grande richiesta è giunta la conferma del rimborso di un mese gratuito DAZN a tutti gli abbonati, dopo i gravi problemi riscontrati domenica scorsa 11 aprile, soprattutto per le partite Inter-Cagliari e Verona-Lazio. A partire dal pomeriggio di ieri, i clienti interessati dal grave disservizio hanno ricevuto una mail ufficiale in cui lo staff della piattaforma li ha informati proprio del risarcimento. Quest’ultimo non è del tutto automatico ma andrà attivato con apposita procedura.

Cosa fare se non è arrivata la mail per il mese gratuito su DAZN

Come accennato, le mail che annunciano il rimborso garantito dopo i problemi DAZN dei giorni scorsi sono giunte in gran parte nelle scorse ore. Chi non ha ricevuto l’attesa missiva potrà di certo provare a verificare se la comunicazione non si trova magari nello nella cartella spam della propria posta elettronica. Nel caso in cui la nota non compaia neanche in questo caso, sarà il caso di contattare un operatore attraverso la chat di assistenza e partendo direttamente da questo collegamento nel tentativo di ottenere spiegazioni. Il risarcimento tanto atteso verrà comunque riconosciuto agli attuali abbonati della piattaforma.

Come attivare il mese gratuito su DAZN

L’attivazione del mese gratuito DAZN dopo i gravi problemi di domenica non sarà automatico per tutti i clienti. Questi ultimi dovranno procedere alla relativa richiesta digitando nella barra degli indirizzi del proprio browser la seguente URL: https://cloud.in.dazn.com/meseDAZN. Nel form di riferimento andrà inserito l’indirizzo mail associato all’abbonamento della piattaforma. L’operazione dovrà essere eseguita entro e non oltre il 31 maggio,

Nei giorni successivi alla compilazione della domanda bisognerà attendere la mail con le istruzioni per attivare il mese gratuito. Anche questo secondo step dovrà essere compiuto prima di una scadenza prestabilita ossia quella del 30 giugno. Al termine del mese gratuito, l’abbonamento riprenderà come da piano personale.