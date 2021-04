You 3 sta per vedere la luce dopo un anno di riprese segnato dai rallentamenti imposti dalla pandemia. La serie Netflix sullo stalking e sui legami tossici, adattamento dei libri di Caroline Kepnes, sta per tornare col terzo capitolo che vedrà ancora protagonisti Penn Badgley e Victoria Pedretti.

La riprese di You 3 erano previste a Los Angeles nella primavera del 2020, ma poi l’esplosione dell’emergenza Covid ha allungato moltissimo i tempi della produzione, come in tanti altri casi. Ora sembra che le riprese siano in dirittura d’arrivo, come ha fatto sapere la showrunner Sera Gamble.

L’ideatrice e produttrice esecutiva di You 3, nonché co-sceneggiatrice della serie, ha confermato come la prossima stagione si stia “avvicinando“, condividendo un’immagine del copione del decimo ed ultimo episodio della terza stagione. Segno che evidentemente le riprese sono ormai prossime alla conclusione e che – considerando i tempi di post-produzione – You 3 potrebbe uscire entro l’anno su Netflix, magari nel periodo natalizio come le prime due stagioni, arrivate sulla piattaforma rispettivamente nel dicembre 2018 e 2019.

You 3 ripartirà dal cliffhanger del finale della seconda stagione, in cui il protagonista Joe Goldberg, futuro padre, sembra aver trovato il nuovo obiettivo della sua idea malata di amore: stavolta la malcapitata sarà una vicina di casa che ha catturato la sua attenzione in modo morboso, subito dopo il trasferimento di Joe e Love Quinn in un quartiere suburbano alla periferia di Los Angeles.

Finora Netflix non ha ancora annunciato l’uscita di You 3, ma ha svelato una serie di nuovi volti che si aggiungono al racconto disturbante dei rapporti tossici del protagonista, uno stalker convinto di amare le sue vittime. Nello specifico, ad interpretare la nuova vittima di Goldberg sarà Michaela McManus nei panni di Natalie, nuovo oggetto del desiderio del protagonista.