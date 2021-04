Siete amanti degli smartwatch ed appassionati dei prodotti Apple? Allora non potete farvi scappare la fantastica e super offerta proposta su Amazon oggi 15 aprile e relativa ad Apple Watch SE. Potete acquistare l’orologio intelligente con cassa in alluminio riciclato da 40mm (per polsi da 130-200 mm) nella colorazione grigio siderale/nero all’esclusivo costo di 292,90 euro. Per chi ancora non lo conoscesse, vediamo insieme le sue principali caratteristiche e specifiche tecniche.

L’Apple Watch SE, disponibile all’acquisto in Italia da settembre 2020, oltre ad essere un wearable che sa fare proprio tutto, corrisponde anche alla versione più economica al precedente Apple Watch Serie 5. L’indossabile sfoggia un display Retina OLED molto più grande ed evoluto con le medesime dimensioni dei modelli Serie 6, così che l’utente possa vedere meglio i dettagli e le informazioni. Dotato di sensori innovativi per monitorare l’attività fisica e di funzioni super efficaci per la salute e la sicurezza, come il rilevamento di cadute, l’SOS e le chiamate d’emergenza internazionali, Apple Watch SE è in grado di monitorare il movimento in tutto l’arco della giornata e di registrare con precisione tutti gli allenamenti, anche quelli eseguiti in piscina o al mare.

L’Apple Watch SE è stato pensato per monitorare la salute cardiaca, ricevendo una notifica qualora la frequenza del battito del cuore risulti troppo alta o troppo bassa oppure se il ritmo appare irregolare. Grazie ad SOS emergenza ed al rilevamento cadute, questo smartwatch può chiamare i servizi di emergenza qualora vi servisse aiuto. L’app sonno, invece, è stata concepita per fissare gli obiettivi e controllare quanto e come dormite, così da affrontare al meglio le vostre giornate. Il punto di forza del wearable di casa Apple è senza ombra di dubbio il sistema operativo, ovvero watchOS 7. (l’orologio è anche dotato inoltre di altimetro barometrico e bussola integrata). Insomma, non fatevi scappare l’offerta su Amazon di 292,90 euro, il prodotto è venduto e spedito dall’e-commerce e la consegna è gratuita e senza costi aggiuntivi (per gli abbonati al servizio Prime).