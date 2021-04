Arrivano alcuni riscontri particolarmente interessanti in queste per tutti coloro che, da mesi, attendono un segnale concreto per quanto concerne il bonus collaboratori sportivi 2021. Dopo il punto della situazione condiviso coi nostri lettori alcuni giorni fa, infatti, abbiamo feedback ufficiali sulle tempistiche dei pagamenti. Inutile dire che mi riferisca alla quota che contempla i mesi di gennaio, febbraio e marzo. Solo con l’approvazione del recente decreto, infatti, è stato possibile passare una volta per tutte dalla teoria alla pratica.

Riscontri sul bonus collaboratori sportivi 2021: i tempi dei pagamenti

Quali sono le tempistiche stabilite per il pagamento del bonus collaboratori sportivi 2021? Se da un lato ci si appresta ormai a concludere la tornata relativa all’ultimo bimestre del 2020, i primi bonifici per l’anno in corso scatteranno presumibilmente già in queste ore. Del resto, il feedback arrivato proprio in queste ore da Sport e Salute su Facebook appare assai rassicurante. Come emerge dal post in questione, infatti, tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima finalmente passeremo a discorsi più pratici.

Da capire ancora se ci saranno particolari criteri sulle priorità per gli aventi diritto, a proposto della dislocazione delle risorse stabilite dal Decreto Sostegni per l’indennità ai Collaboratori Sportivi. In ogni caso, tutti coloro che hanno compilato e consegnato la domanda in modo corretto, riceveranno il pagamento nel giro di una settimana circa. Questo, almeno, è stato nei mesi scorsi lo standard di Sport e Salute in merito al saldo del bonus collaboratori sportivi.

Nel frattempo, fate molta attenzione ad eventuali comunicazioni via email che potrebbero essere giunte in questi giorni, o a quelle che arriveranno nei prossimi giorni. Fateci sapere se avete ricevuto riscontri particolari a proposito del bonus collaboratori sportivi 2021, considerando che in questi casi le esperienze dirette valgono quanto le comunicazioni ufficiali.