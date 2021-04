La linea dei Samsung Galaxy Z Fold garantiscono il massimo della produttività ed una migliore attività di multitasking grazie allo schermo più grande ed alla possibilità di esegure tre applicazioni alla volta. Come riportato da ‘SamMobile‘, fino allo scorso mese il colosso di Seul aveva cercato di fare spazio per la SPen a bordo del prossimo Samsung Galaxy Z Fold 3, anche se purtroppo adesso l’azienda pare aver deciso di abbandonare l’idea, non avendo trovato lo spazio necessario per poterla includere (come ha fatto fino a questo momento con la serie Note).

La scelta pare essere arrivata anche in virtù di problemi sorti con la certificazione IP68 contro acqua e polvere, andati anch’essi in contrasto con la possibilità di inserire la SPen nel corpo del Samsung Galaxy Z Fold 3 (non dimentichiamoci che è di un dispositivo pieghevole che si sta parlando). Come fatto con il Galaxy S21 Ultra, il colosso di Seul potrebbe offrire una custodia separata per il suo prossimo pieghevole che possa contenere la SPen (penna e custodia sarebbero vendute a parte). Il rapporto affermare che il dispositivo sarà compatibile con la SPen Pro, che è stata presentata insieme alla serie dei Galaxy S21 all’inizio di quest’anno.

L’azienda asiatica ha ancora due mesi davanti a sé prima che venga dato il via alla produzione di massa del Samsung Galaxy Z Fold 3 (cosa in programma per giugno), quindi la decisione di escludere uno slot dedicato alla SPen potrebbe anche non essere definitiva (anche se adesso la situazione pare aver preso questa piega). Speriamo vivamente che l’azienda sudcoreana trovi il modo di sistemare le cose: sarebbe davvero importante per il Samsung Galaxy Z Fold 3. Se avete qualche domanda che vi preme farci utilizzate il box dei commenti in basso: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.