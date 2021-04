Sono rimandati al 2022 i concerti di Cesare Cremonini negli stadi. Gli eventi, inizialmente in programma per il 2020 e posticipati al 2021, subiscono adesso un nuovo posticipo e slittano al prossimo anno.

Le date attese nel mese di giugno 2021 non si terranno e verranno riprogrammate nell’estate 2022. Live Nation Italia comunica che sta lavorando al nuovo calendario che verrà comunicato entro la fine del mese di aprile.

Per le nuove date dei concerti di Cesare Cremonini negli stadi, dunque, i fan dovranno attendere ancora qualche giorno: entro il 30 aprile verranno comunicate le nuove date, che si terranno nell’estate del 2022. Live Nation anticipa inoltre che i biglietti già acquistati per i concerti del 2020 oppure per quelli del 2021 rimarranno validi per accedere ai rispettivi nuovi appuntamenti.

Il tour di Cesare Cremonini negli stadi sarebbe dovuto iniziare il 1° giugno da Passariano di Codroipo (UD) per poi proseguire verso Imola per un concerto all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari il 5 giugno. L’8 giugno Cesare Cremonini era atteso allo Stadio San Siro di Milano e il 12 giugno allo Stadio Euganeo di Padova.



Per il 16 giugno era in programma il concerto allo Stadio Olimpico di Torino e per il 19 giugno allo Stadio Arena della Vittoria di Bari.

I concerti di Cremonini da riprogrammare

1 GIUGNO 2021 – PASSARIANO DI CODROIPO (UD) – VILLA MANIN

5 GIUGNO 2021 – IMOLA – AUTODROMO INTERNAZIONALE ENZO E DINO FERRARI

8 GIUGNO 2021 – MILANO – STADIO SAN SIRO

12 GIUGNO 2021 – PADOVA – STADIO EUGANEO

16 GIUGNO 2021 – TORINO – STADIO OLIMPICO

19 GIUGNO 2021 – BARI – STADIO ARENA DELLA VITTORIA